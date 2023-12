Mazón tiende la mano al PSOE valenciano que suceda a Ximo Puig: «Espero que podamos dialogar»

El presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano Carlos Mazón ha tendido este sábado la mano a la dirección del PSOE valenciano que resulte tras la sucesión de Ximo Puig. Este último, también este sábado, ha anunciado en el transcurso del Comité Nacional del PSPV, la marca valenciana del PSOE, que dejará la dirección de los socialistas valencianos tras su reciente derrota electoral: «Espero que podamos dialogar, podamos pactar, en vez de no sentarnos», ha manifestado Mazón.

Carlos Mazón se ha manifestado así en el transcurso de la inauguración del Hort del Pontos, en Elche, donde ha estado acompañado por el presidente de la Diputación de Alicante y del PP Provincia de Alicante Toni Perez y por el alcalde de Elche al también popular Pablo Ruz.

En ese marco, el también líder del PP ha declinado dirigir ningún mensaje ni consejo a su predecesor en la Generalitat: «Tengo la costumbre, yo sí que la tengo, de no interceder en los procesos de renovación o internos de otros partidos. Ojalá todo el mundo lo hiciera así».

Mazón ha destacado que él quiere ser «muy respetuoso con el proceso que esté iniciando el Partido Socialista». Pero que, en cualquier caso: «Espero que podamos dialogar, podamos pactar, en vez de no sentarnos». Todo un mensaje para solicitar un cambio de rumbo en la actual política de la actual dirección política socialista en la Comunidad Valenciana que, hasta la fecha, ha rechazado pactar con Mazón su abstención para la investidura y conformar un gran frente común y reivindicativo sobre los grandes temas valencianos.

Mazón sí ha expresado su deseo de que «tengamos un instrumento útil para la Comunidad Valenciana, que tiene que ser el partido socialista. Para poder pactar, para poder dialogar y para poder tener una actitud en beneficio de la Comunidad Valenciana». Y ha subrayado, además que esta idea es «lo que creo lo más importante».

También, ha deseado al PSOE valenciano «la suertes en el proceso interno que ha iniciado, como sea que quiera acabar». Además, Mazón ha negado tener ningún nombre favorito para esa sucesión: «Yo creo que esto hay que vivirlo con mucho respeto y con mucha tranquilidad». Y ha recalcado, finalmente, que «no vamos a interferir en un proceso interno, en una jornada interna de otro partido», porque «a mí no me gusta que lo hagan sobre mí. Y a veces lo hacen».