Más de 50 alcaldes denuncian la espera infinita de los Cercanías: «El socialismo nos ha dejado sin tren»

Apenas unas horas después del desangelado acto de arranque de la precampaña de la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, en una plaza elíptica con escaso público, medio centenar de alcaldes y portavoces del PP, afectados por los retrasos y esperas de cinco líneas de trenes de cercanías en la provincia de Valencia, han denunciado, también en Gandía, la «espera infinita» a la que el Gobierno «ha condenado a los valencianos», según ha expresado el presidente de los populares en la provincia de Valencia, Vicente Mompó.

La espera infinita es una campaña impulsada por el presidente del PP provincia de Valencia, Vicente Mompó, que tiene por objeto reclamar a Pedro Sánchez las inversiones que la red de Cercanías valenciana necesita para salir del actual desastre ferroviario. Y se desarrollará a nivel ciudadano, con recogida de firmas; en los ayuntamientos, mediante mociones para urgir al Gobierno de España; y en las plataformas digitales para mostrar a todo el planeta la situación que se vive en la provincia de Valencia, con retrasos horarios enormes y una gran desesperación, que angustia a los valencianos y a quienes visitan la autonomía. La idea la ha sintetizado el líder del PP de Gandía, Víctor Soler: «El socialismo nos ha dejado sin tren».

Si bien La espera infinita es una campaña que pone en evidencia el desastre en la gestión ferroviaria del Gobierno de España, este jueves, Víctor Soler ha recordado que el alcalde de Gandía, el socialista José Manuel Prieto, «abrió» este miércoles «las puertas de Gandía a Diana Morant para hacer campaña política». De modo que, según ha agregado: «Mientras los ciudadanos esperan horas el tren y necesitan soluciones urgentes, el clan socialista de Gandía demuestra que solo tiene tiempo para su campaña».

Por su parte, Vicente Mompó ha destacado que «cuando no es la catenaria, es una incidencia técnica. Cuando no es una incidencia técnica, es cualquier otro problema. Lo único que nunca llega es la solución». De hecho, según ha revelado el propio Vicente Mompó, este miércoles, una nueva incidencia de la línea C-1, precisamente la que une Valencia con Gandía, volvió a provocar retrasos de varias horas. Una situación que «se repite semana tras semana y que demuestra el abandono absoluto que sufre la red de cercanías en la provincia de Valencia».

La campaña La espera infinita se desarrollará a lo largo de los próximos meses en toda la provincia de Valencia. Incluirá, como se ha dicho, una recogida de firmas, una plataforma digital para implicar a la ciudadanía (https://laesperainfinita.es) y hacer «más amena la espera». Y, también, una batería de mociones en los ayuntamientos valencianos para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez un plan de inversiones urgente para la red de cercanías valenciana.