El líder de Vox en el segundo municipio más poblado de la provincia de Valencia se va a no adscritos

El primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Torrent, Guillermo Alonso del Real, de Vox, ha decidido dejar su grupo municipal parta convertirse en edil no adscrito. Con ello, el Gobierno Local, fruto de un pacto entre PP y Vox, queda en minoría, con nueve representantes del PP y, ahora, tres de Vox, que suman 12. El Pleno lo constituyen 25 concejales. Torrent es el segundo municipio con mayor número de habitantes de la provincia de Valencia, después de la capital. Alonso del Real dirigía las áreas de Educación, Sanidad, Familia, Deportes y Fiestas.

Se trata de la segunda crisis que sufre a nivel local la formación después de la producida hace algunas semanas en el Ayuntamiento de Valencia. Esta última, se saldó con el retorno de los dos concejales de Vox que se habían marchado del partido. Se da la circunstancia de que María José Catalá, la actual alcaldesa de Valencia, fue durante cinco años alcaldesa de Torrent. Obtuvo sendas mayorías absolutas y ya ha capeado una crisis que guarda ciertas analogías con la que ahora mismo se vive en Torrent.

La actual alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, se ha caracterizado desde la DANA por ser una de las reivindicativas frente al Gobierno de Sánchez en materia de reconstrucción de las infraestructuras que destruyó la riada. Una reivindicación que ha mantenido viva este mismo miércoles, a pesar de la situación que a esas horas se estaba viviendo en su ayuntamiento. En la DANA fue también una de las alcaldesas que constituyó el CECOPI en un primer momento.

En un comunicado, Vox ha explicado que Alonso del Real no ha informado oficialmente a la dirección provincial del partido de su paso al grupo de no adscritos. Pero que, en todo caso, procede exigirle que devuelva el acta que obtuvo en representación de esa fuerza política en las elecciones municipales de mayo de 2023, «y de la que no puede disponer libremente desde un punto de vista ético».

El pacto alcanzado por PP y Vox en 2023 puso punto y final a un gobierno de ocho años de la izquierda en el municipio. En concreto, desde 2015. De momento, el Gobierno Local se mantiene estable. Y, ahora mismo, el ex primer teniente de Alcalde continúa dentro del Grupo de Gobierno.