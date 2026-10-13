La joven Beatriz Blanco y la niña Julia Vizcayno son las falleras mayores de Valencia 2027

La joven Beatriz Blanco Tamarit, de la comisión Castelló-Segorbe, y la niña Julia Vizcayno Orero, de la Falla Rosari-Plaça Calabuig, son las falleras mayores de Valencia 2027. Así, se lo ha comunicado a ambas a través del acto conocido como la telefonada, una llamada telefónica efectuada desde el Ayuntamiento por la alcaldesa de la tercera ciudad de España, María José Catalá.

La alcaldesa de Valencia ha abierto los sobres que contenían los nombres de las elegidas falleras mayores de Valencia 2027 ante la asamblea extraordinaria de presidentes de Fallas. A continuación, María José Catalá ha llamado a cada una de las dos elegidas a través de un nuevo teléfono adquirido expresamente para este acto. Un aparato que reproduce un modelo antiguo, de inicios del pasado siglo XX. En esas llamadas, la alcaldesa de Valencia ha anunciado a Beatriz Blanco Tamarit y a Julia Vizcayno Orero que son las falleras mayores de Valencia 2027.

La primera en recibir la noticia ha sido la niña Julia Vizcayno Orero. Y, a continuación, la joven Beatriz Blanco Tamarit. La telefonada es un acto que arrancó hace ya 36 años, en noviembre de 1991. Entonces, las elegidas fueron Mónica Palmer y Carmen Serrano. Han pasado 36 años, pero el acto mantiene toda la frescura y vigencia de aquella primera vez.

Julia Vizcayno Orero ha reconocido hallarse «un poco» nerviosa, pero ha mantenido la entereza para dar todavía más emotividad al momento, al enviar un abrazo «muy fuerte» a toda su corte de honor.

Por su parte, Beatriz Blanco Tamarit, que ha reconocido cumplir el sueño de su vida con la elección, ha dejado unas imborrables palabras llenas de emotividad: «No puedo decir que lo haré perfecto, pero sí que lo haré con el corazón y lo mejor que pueda», según ha recogido EP. María José Catalá no ha dudado en responderle dándole todo el ánimo: «Vas a hacerlo muy bien. Vas a ser una gran fallera mayor de Valencia».

Luego, la alcaldesa ha levantado la sesión, para dirigirse hacia los casales de ambas para entregarles las actas que las nombran, oficialmente, como falleras mayores de Valencia 2027.

Este miércoles, a las 19:30 horas, tendrá lugar el acto de proclamación, al que asistirán las falleras mayores de 2026, que son Carmen Prades y Marta Mercader, y al que asistirán las representantes de las fiestas de Castellón y Alicante.

Beatriz Blanco Tamarit tiene 24 años. Es graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Y trabaja como ingeniera en el departamento de mantenimiento de una empresa de servicios.

Julia Vizcayno Orero tiene 9 años. Cursa sus estudios de Educación Primaria en el Cambridge House British International School. Juega al fútbol y pertenece al equipo femenino del Marítim Femenino. Su madre, Marta Orero, formó parte de la Corte de Honor de la fallera mayor de Valencia en 2004.