La Generalitat envió a las residencias un protocolo frente a la DANA el 29 de octubre a las 8:00 h

La Generalitat Valenciana trasladó a las residencias de mayores un protocolo de actuación a las 8.00 horas de la mañana de este 29 de octubre, el día de la DANA, que preveía todas las actuaciones que las residencias y centros de día debían poner en marcha en función del nivel emergencia. El protocolo fue remitido desde la Conselleria de Bienestar Social, que dirige la actual vicepresidenta Susana Camarero. E incluía que en caso de inundación debían abandonarse los sótanos y las plantas bajas. La propia consellera Susana Camarero estuvo durante la jornada poniéndose en contacto con los municipios que se veían afectados por las lluvias. Uno de ellos, Paiporta, donde según las fuentes consultadas en torno a las 100 personas lograron salvar la vida.

Este 14 de marzo, la juez Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, que dirige las diligencias previas en torno al caso de la DANA requirió, a través de un auto, a la Residencia Savia de Paiporta para que le informase del momento y circunstancias en que se produjo el fallecimiento de una de los seis residentes fallecidos aquel día, así como acerca de los datos de los trabajadores que fueron testigos de los hechos al estar desempeñando su labor profesional la tarde y noche de aquel día. Y que, una vez todo ello estuviera verificado, se les cite como testigos. El protocolo remitido por la Conselleria de Bienestar Social a los centros a las 8 de la mañana, es un documento de siete páginas con indicaciones de actuación para ayudar a evitar riesgos a los usuarios y profesionales de centros de día y residencias para personas mayores ante situaciones de preemergencia o emergencia por riesgo de lluvias. Además, puntualiza que deberá ser el personal directivo de cada centro, como responsable del mismo, «quien habrá de decidir en última instancia, junto al personal, las acciones a realizar valorando la situación específica de riesgo en cada momento con las circunstancias particulares que en cada centro se puedan llegar a dar». El documento establece una clara relación de las categorías de las alertas en función de la gravedad prevista. Establece medidas preventivas. Y ordena, también, los procedimientos de actuación. Pero, sobre todo, establece las actuaciones específicas que deben llevarse a cabo en función del riesgo, distinguiendo entre nivel amarillo, naranja y rojo. Para esto último, diferenciando además entre centros de día y residencias de mayores. Y entre indicaciones destinadas a los usuarios y a los profesionales que desempeñan su tarea en esos centros. Además, no sólo apunta a medidas específicas para ese nivel, sino que señala con claridad que a todas ellas hay que sumar las medidas que se adopten con nivel naranja. Específicamente, explica, que en caso de que se prevea alerta roja por lluvia «se aplicarán las medidas indicadas para nivel naranja», añadiéndose: mantener el contacto continuado con Protección Civil para seguir sus instrucciones en caso de empeoramiento de la situación y que «se activará el plan de evacuación del centro si la situación lo requiere por inundación o similar en el propio centro». Y prevé también que caso de inundación, se debe abandonar lo antes posible los sótanos y la planta baja. Además, se deberá cortar la corriente la corriente eléctrica. En cuanto a los profesionales, señala que si un turno no puede incorporarse por imposibilidad de acceso, se solicitará a la plantilla que continúe dando servicio hasta que la situación se estabilice y pueda acudir el relevo. Según ha podido saber OKDIARIO, la propia Susana Camarero y su equipo establecieron contacto con las residencias durante aquel día. Y, en el caso de Paiporta, tras no dar con la alcaldesa, la socialista Maribel Albalat, la consellera se puso en contacto con la portavoz del PP Chelo Lisarde. Chelo Lisarde, en aquellos momentos, gestionaba una situación límite en su propio domicilio. Pero, aún a pesar de todas las dificultades que el momento ofrecía a causa del temporal, el contacto se produjo. Y fue justo antes de que la portavoz del PP perdiera la conexión, porque los móviles a causa de la situación dejaron de funcionar. El objetivo de la llamada era el de obtener otros contactos de autoridades municipales, precisamente para hablar con ellos acerca de la situación que se estaba produciendo. Chelo Lisarde trasladó esos contactos. Se da la circunstancia de que la alcaldesa socialista de Paiporta Maribel Albalat y todo su equipo de Gobierno, conformado íntegramente por ediles del PSOE, recibió en el pleno municipal de este mes de enero la reprobación de PP, Vox y Compromís por la gestión que tanto los concejales del PSOE como su alcaldesa llevaron a cabo en los días que siguieron a la DANA. Maribel Albalat recibió también fuertes críticas de los vecinos que se dieron cita en aquel pleno municipal.