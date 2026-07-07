Gandía, principal bastión de Sánchez en Valencia, remodela el gobierno tras su último revés judicial

El Ayuntamiento de Gandía, el principal bastión de Sánchez y del PSOE en la Comunidad Valenciana, vive un auténtico terremoto. Al fracaso del acto de proclamación como candidata a las primarias socialistas de Diana Morant, un pinchazo en toda regla en cuanto a asistentes, como publicó OKDIARIO, ha seguido este lunes una condena al consistorio por falta de transparencia. Este martes, solo 24 horas después de conocerse el fallo judicial, el alcalde de Gandía, el socialista José Manuel Prieto, ha relevado en las funciones en el área de Transparencia al concejal Adrián Vila. Se trata de la cuarta remodelación del equipo de Gobierno en la presente legislatura y, según el PP, «certifica el fracaso de los Gobiernos de José Manuel Prieto y el regreso del denominado clan de Gandía».

Adrián Vila continuará siendo concejal de Gobierno Interior, Proximidad y Seguridad. Pero delegará sus competencias más administrativas en el coordinador general, Emili Sampío.

Emili Sampío, tal como publicó OKDIARIO en junio de 2025, era coordinador general técnico del área de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad, con un salario de 81.000 euros anuales. Otro cargo directivo en una localidad reconocida como gran ciudad por el número de habitantes y con un presupuesto que supera los 100 millones de euros. Emili Sampío ostentó en tiempos de los conocidos como Gobiernos del Botánico la Subsecretaría de Presidencia de Ximo Puig.

El puesto de Sampío fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Gandía a finales de 2023. Es decir, con Ximo Puig ya fuera de la Generalitat Valenciana. Sampío es abogado y funcionario de carrera. Lo suyo fue en realidad un regreso porque con anterioridad había sido jefe de servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandía. Puesto que dejó en 2015 para marchar con Ximo Puig a la Generalitat.

Por su parte, el periodista Miguel Ángel Picornell asumirá la portavocía del grupo municipal, que ostentaba también Asrián Vila. Y este último, se centrará, según el propio Gobierno local, en el liderazgo social de las cosas que más valora la ciudadanía política e institucionalmente.