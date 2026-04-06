El destino a 20 minutos de Alicante que gana protagonismo entre el turismo

Nuevo impulso para el turismo en la provincia de Alicante. La localidad de Mutxamel, situada a 20 minutos en coche de Alicante, ha sido reconocida de forma oficial como un Municipio Turístico de Singularidad, una marca que refuerza su posicionamiento como un destino emergente.

Reconocimiento de la Generalitat

La Generalitat Valenciana ha otorgado a la localidad de Mutxamel la distinción de Municipio Turístico de Singularidad, una distinción que forma parte de una estrategia para potenciar destinos con un notable valor emergente.

Este reconocimiento implica que la localidad cumple con una serie de requisitos como la relevancia del turismo en la economía del municipio, la amplia oferta de alojamiento o la existencia de diferentes recursos turísticos destacados.

Además, esta distinción permitirá que Mutximel pueda acceder a una financiación para mejorar diferentes servicios, infraestructuras y atención a los visitantes.

Destino a 20 minutos de Alicante

Uno de los puntos fuertes que tiene Mutxamel es su notable cercanía con Alicante, uno de los grandes focos turísticos de todo el Mediterráneo, debido a las elevadas oleadas de turistas que recibe a lo largo del año.

Esta ubicación tan estratégica lo convierte en una alternativa más tranquila para aquellos que buscan escapar del turismo masivo sin tener que renunciar a la playa. Este entorno combina tradición, proximidad con la costa y monumentos.

¿Qué significa ser municipio turístico?

En la Comunidad Valenciana existen diferentes categorías dentro del reconocimiento turístico, como la excelencia, la relevancia y la singularidad.

En la categoría de «singularidad», en la que se incluye al municipio de Mutxamel, destacan otros con características propias que los hacen valiosos dentro de la Comunidad Valenciana.

Actualmente, hay una decena de localidades que cuentan con esta distinción, lo que refleja la gran apuesta que hace la Generalitat por aumentar la oferta con destinos diferentes para que los turistas puedan elegir otros más allá de los tradicionales.