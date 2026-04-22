Alarma en Castellón. SOS Desaparecidos ha difundido la desaparición de un hombre sobre el que pesa una condena de al menos dos agresiones sexuales y coacciones a otra mujer. Las autoridades consideran al agresor un sujeto potencialmente peligroso y mantienen activa su búsqueda.

Se trata de Vicente L.G., un hombre de 45 años. Según el cartel difundido por la asociación, desapareció el pasado 8 de abril en Castellón de la Plana. El hombre mide 1,85 metros, tiene complexión atlética, pelo castaño y ojos marrones. Desde la organización señalan que solo cuentan con una denuncia por desaparición y desconocen cualquier otro dato sobre él.

El tribunal de la Audiencia Provincial le impuso una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros. El acusado, según el periódico Mediterráneo, debía presentarse el 9 de abril para continuar con el procedimiento de ingreso en prisión. Sin embargo, se quitó la pulsera electrónica que permitía su localización. Desde entonces se le ha perdido todo rastro.

Condenado por agresión sexual

El desaparecido fue sentenciado a cuatro años más por la agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa y a otros dos años por chantajear a su novia con vídeos sexuales. Recibió también otra sentencia por coaccionar y vejar a otra mujer en Benicàssim, por la que le pusieron una orden de alejamiento de seis meses. Según El Periódico, Vicente L.G. ejerció en el pasado como detective privado.

El último caso por el que fue condenado incluía amenazas y coacciones graves. Según la víctima, la obligó a grabar un vídeo manteniendo relaciones sexuales bajo amenazas. La mujer explicó que el desaparecido presumía de que su padre poseía numerosos restaurantes, que su hermana era jueza y que él mismo tenía conexiones que le permitían actuar con total impunidad.

Además de las sentencias, también mantiene otras causas abiertas en los juzgados de Castellón relacionadas con violencia de género.

La investigación continúa abierta y los agentes no descartan ningún escenario. Además, piden colaboración ciudadana. SOS Desaparecidos informa en la publicación que, en caso de tener información sobre su paradero, se contacte al número 868 286 726 o al correo electrónico [email protected].