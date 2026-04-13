El BOE lo confirma: el 13 de abril es festivo en ésta ciudad y hay puente de 4 días

El calendario laboral de 2026 deja una sorpresa en la Comunidad Valenciana: el 13 de abril será festivo, lo que permitirá a sus habitantes disfrutar de un puente de cuatro días. Así lo recoge el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que incluye los festivos nacionales, autonómicos y locales.

Festivo local clave en abril

El 13 de abril de 2026 cae en lunes, lo que facilita la creación de un puente largo al sumarse al fin de semana previo.

En este caso, el festivo corresponde a una celebración local dentro de la Comunidad Valenciana, lo que significa que no afecta a todo el país, sino únicamente a la comunidad autónoma, que ha fijado esa fecha dentro de su calendario laboral.

Los ayuntamientos tienen potestad para elegir dos festivos al año, que se suman a los nacionales y autonómicos establecidos.

Esto permitirá a trabajadores y estudiantes encadenar tres días de descanso consecutivos: sábado 11, domingo 12, lunes 13 (festivo) y, en algunos casos, incluso ampliarlo con vacaciones para así tener cuatro días.

Importancia del calendario laboral

El calendario laboral en España combina hasta 14 festivos al año:

8 nacionales obligatorios.

4 autonómicos.

2 locales.

Este sistema hace que cada municipio tenga pequeñas diferencias, lo que explica por qué algunos disfrutan de puentes adicionales que no se repiten en otras ciudades.

Impulso para el turismo y el ocio

Este tipo de puentes suele tener un impacto directo en el turismo local y el consumo. Los fines de semana largos favorecen las escapadas, el aumento de reservas hoteleras y el movimiento de sectores como la hostelería y el comercio.

En ciudades como Alicante o Valencia, con un buen clima en abril, este tipo de festivos son clave, ya que se convierten en una perfecta oportunidad tanto para los residentes como para los visitantes de ir a la playa por primera vez en el año.