Una asociación de guardias civiles clama contra Interior tras el brutal atropello de un agente

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado este lunes la falta de medidas de seguridad que sufren los agentes tras el brutal atropello en una pedanía de Alicante que mantiene a un agente luchando por su vida, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y en coma inducido.

El comunicado de la AEGC se ha producido después de que un guardia civil haya sido atropellado cuando se disponía a identificar al ocupante de un vehículo parado y con las luces apagadas en una calle de la entidad singular de población de El Moralet, en Alicante. El agente sufre un fuerte traumatismo en la cabeza y le ha sido extirpado un coágulo. Está en coma inducido en un hospital.

En ese texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO y que la AEGC ha subido a su propia página web, la citada asociación califica los hechos de «otra agresión más a un guardia civil sin que el Ministerio del Interior ni en el Ejecutivo nadie tome la decisión de adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad de los miembros de la Guardia Civil». Y recuerda que «las exigencias que AEGC vienen planteando desde hace años no son insignificancias».

Incremento de agresiones

Según sostiene la citada asociación, el incremento de agresiones a guardias civiles registrados en los últimos años «nos ha llevado, entre otras cosas, a exigir al Ejecutivo un cambio urgente de la legislación para proteger jurídicamente a los integrantes de este cuerpo policial».

Reclama que «nos deje de considerar agentes de la autoridad, cuyas penas son irrisorias» y exige que «se nos dé la misma consideración que sí tienen por ejemplo los señores y las señoras diputadas, los médicos o los profesores».

La asociación afirma que los guardias civiles no entienden que «aún» tengan que seguir reclamando estos cambios «cuando la estadística nos da la razón», porque «cada año las agresiones van en aumento y el motivo es que los agresores consideran que les sale barato agredirnos».

Y afirman que «tampoco entendemos que nuestra profesión no sea de riesgo», lo que califican de «un sinsentido si tenemos en cuenta que venimos de 50 años de dictadura del terrorismo de ETA donde fuimos los guardias y los policías los que más compañeros enterramos».

Se quejan de que «además de no contar con la consideración de autoridad y profesión de riesgo», tampoco tienen un protocolo «de actuación ante las diferentes agresiones». Una falta de protocolo que según sostienen: «Nos deja sin protección jurídica e institucional, quedando indefensos ante cualquier denuncia por parte de los agresores».

«Sin el material necesario»

Denuncian también que tienen que salir a la calle «sin el material necesario» y que continúan «careciendo de pistolas tasser y los chalecos siguen siendo comunitarios» y de que siguen sufriendo un «un déficit de personal que indudablemente influye en la calidad del servicio que se presta y en la seguridad personal de los agentes ya que no cuentan con el apoyo de compañeros ante situaciones de riesgo»

AEGC concluye advirtiendo que «ya no estamos para más peticiones», si no en «tiempo de exigir porque el incremento de agresiones que venimos sufriendo ya no admite más demoras». Y acaba recordando que «un compañero está en la UCI luchando por salir adelante. Ya no es tiempo de espera, la próxima agresión podría no tener marcha atrás».