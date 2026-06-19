Es el virus más contagioso hasta la fecha, según la OMS: la enfermedad que pone en peligro el Mundial 2026

La enfermedad que pone en peligro el Mundial 2026 pone los pelos de punta, es el virus más contagioso hasta la fecha. Realmente estamos ante un problema de salud que puede ir en aumento y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, podríamos empezar a visualizar. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y que, sin duda alguna, tocará estar pendientes de algunos cambios importantes.

Nos hemos dado cuenta de la importancia de una salud que hasta el momento jamás hubiéramos tenido en consideración. Con un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. La pandemia nos hizo reconocer la vulnerabilidad de nuestras fronteras y de los eventos de grandes dimensiones. Podremos empezar a visualizar algunos cambios que hasta el momento desconocíamos y sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Este virus pone en riesgo el evento de la temporada, siendo uno de los más contagiosos jamás vistos.

La enfermedad que pone en peligro el Mundial 2026

El Mundial 2026 puede estar en riesgo, en especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Con lo que tocará empezar a visualizar algunos cambios que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Es hora de cuidarnos más que nunca y en especial cuando estamos ante una enfermedad que puede ser especialmente peligrosa. Tocará estar muy pendientes de unos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una manera muy diferente.

Este tipo de enfermedades que llegan sin avisar y que pueden darnos más de una sorpresa se convertirán en un problema cuando podemos exponer a un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve. Uno de los eventos del año puede estar en peligro y realmente se convierte en un elemento que deberemos empezar a pensar de una forma muy diferente.

Será el momento de seguir una serie de normas que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a pensar en un drama que irá en aumento a medida que aparezcan nuevos contagios con este tipo de elementos que van de la mano.

La OMS advierte de que es el virus más contagioso hasta la fecha

La Organización Mundial de la Salud ha tenido que emitir un comunicado que hasta el momento no sabíamos y que puede acabar siendo el que nos obligará a dar un giro radical en un evento que puede dar lugar a una gran catástrofe como la del 2020.

El sarampión es el virus que más preocupa a los expertos que no dudan en estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales adoptar, para evitar una proliferación de esta enfermedad. Tal y como explican desde la ONU: «Mientras los países se preparan para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia, la vacunación y la respuesta rápida ante un rebrote de sarampión que ya ha dejado 20.521 casos confirmados y 25 muertes en la región en lo que va de año. En una alerta epidemiológica emitida el 29 de mayo, la OPS advierte que el aumento de la transmisión del sarampión y el incremento de los viajes internacionales crean condiciones favorables para la propagación de la enfermedad durante grandes eventos. Por ello, recomienda a los países revisar sus sistemas de vigilancia y las coberturas de vacunación para identificar áreas de riesgo e implementar acciones preventivas. La situación es grave. Entre enero y mediados de mayo de 2026, las Américas registraron 20.521 casos de sarampión, una cifra cuatro veces superior a la del mismo período de 2025 y que ya supera el total de todo ese año».

El país anfitrión es uno de los que ha reportado más casos: «México encabeza la lista con 10.920 casos y 13 muertes, seguido de Guatemala con 6209 casos y 12 muertes. Canadá ha notificado 1018 casos y Estados Unidos 1952. Perú suma 301 casos, y otros países como Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay también han identificado contagios asociados a brotes o importaciones. Según la OPS, la mayoría de los casos notificados se han producido entre personas no vacunadas o con antecedentes de vacunación desconocidos. Por eso, la Organización insiste en que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para prevenir la transmisión y proteger la salud pública. En el contexto de la Copa Mundial y otros eventos masivos, la OPS recomienda que los países aconsejen a los viajeros de seis meses o más que no puedan presentar prueba de vacunación con dos dosis o evidencia de inmunidad que reciban una dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola, preferiblemente dos semanas antes de viajar a zonas con transmisión documentada. También se insta a los países a proporcionar información sobre los síntomas de la enfermedad, fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal, conjuntivitis, y a quienes desarrollen signos compatibles durante el viaje a buscar atención médica inmediata, usar mascarilla, evitar el contacto cercano y no visitar lugares públicos durante los siete días posteriores a la aparición de la erupción».