La sonda china ‘Chang’e 6’ hace historia: logra traer a la Tierra muestras de la cara oculta de la Luna

La sonda lunar china Chang’e 6 ha aterrizado este martes en Mongolia, zona norte de China, tras 53 días de misión, convirtiendo al país asiático en el primero en traer muestras de la cara oculta de la Luna, dos kilogramos de rocas lunares que contienen grafeno natural.

Según el equipo de investigación de la Universidad de Jilin, se estima que aproximadamente el 1.9% del carbono interestelar total existe en forma de grafeno, cuya morfología y propiedades están determinadas por un proceso de formación específico.

La cápsula de reentrada aterrizó a las 14:06 horas en Beijing (06:06 GMT), transportando suelo lunar recolectado a principios de mes por la sonda después de un aterrizaje exitoso en uno de los mayores cráteres que hay en el satélite natural, este gran agujero siempre está de espaldas a la Tierra, por lo que nunca lo vemos.

Por lo tanto, el material que la sonda ha recolectado, puede proporcionar una referencia e información importantes para la evolución geológica de los cuerpos celestes y la utilización de los recursos in situ en la Luna.

Touchdown! Chang’e-6 carrying lunar samples from the Moon’s far side, for the first time, safely lands in Inner Mongolia https://t.co/I6ToMAjEb4 pic.twitter.com/jzz2tLrXo0

— China ‘N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) June 25, 2024