La psicología sugiere que las personas que prefieren la soledad a socializar con amigos no son antisociales, sólo tienen una manera distinta de procesar el mundo

La psicología parece que nos da un indicador para aquellos que prefieren la soledad, no es que sean antisociales, sino que poseen una capacidad distinta para procesar el mundo. Todos tenemos etapas en las que necesitamos estar más en casa, descansar o incluso que la gente nos hace sentir mal. Gracias a la ciencia podemos saber el motivo por el que necesitamos esta tranquilidad o relativo aislamiento.

La psicología nos explica porque preferimos la soledad a socializar con amigos, no es que seamos antisociales sino que hay una manera diferente de procesar el mundo que quizás hasta el momento no sabíamos. Estaremos muy pendientes de estos cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante en estos días en los que cada elemento cuenta de una manera distinta. Este punto de buscar un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo acabará siendo un buen básico. Una opción de lo más recomendable es conocerse mejor a uno mismo de tal manera que conseguiremos hacer posible lo imposible.

Prefieren la soledad a socializar con amigos

Las amistades parece que se van perdiendo con el paso del tiempo, son parte de unas etapas vitales que vamos atravesando y que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar de una manera diferente. En función de una situación que puede repetirse.

Hay etapas vitales que nos invitan a socializar más o menos, pero en esencia, siempre estaremos muy pendientes de unas amistades que pueden convertirse en un extra. Sin duda alguna, es hora de conocer lo que podría pasar en breve con ciertos detalles que llegarán sin avisar.

La mentalidad que cada uno tiene en estos días en los que realmente podemos empezar a tener en consideración ciertos retos que serán esenciales en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Esas ganas o desganas por quedar con gente, estos planes que tenemos que empezar a modificar o que no queremos realizar.

Quedarse en casa con un buen libro o con una copa de vino, disfrutando de la tranquilidad de estos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar un destacado cambio de tendencia. Es hora de saber qué puede pasar en breve con una soledad con amigos que tocará redescubrir.

Esto es lo que dice la psicología: sólo tienen una manera distinta de ver el mundo

En un reciente artículo de Journals Pols nos explican que: «Dentro de la literatura sobre la soledad, dos construcciones discretas reflejan diferentes perspectivas sobre cómo se motiva el tiempo que se pasa solo. La motivación autodeterminada para la soledad refleja la falta de tiempo a solas para encontrar disfrute y obtener beneficios significativos de ella, mientras que la preferencia por la soledad se refiere a la falta de tiempo para uno mismo en lugar de la compañía de los demás, independientemente de las razones por las que se quiere tiempo a solas. Investigamos dos características de la personalidad: la introversión de la teoría de la personalidad Big-Five y la autonomía disposicional de la teoría de la autodeterminación. En dos estudios diarios, los estudiantes universitarios completaron las medidas de personalidad e informaron sobre sus experiencias con el tiempo que pasaron solos durante un período de siete días».

Siguiendo con la misma explicación: «En ambos estudios, contrariamente a la creencia popular de que los introvertidos pasan tiempo solos porque lo disfrutan, los resultados no mostraron evidencia de que la introversión sea predictiva de preferencia o motivación para la soledad. La autonomía disposicional, la tendencia a regular desde un lugar de autocongruencia, interés y falta de presión, predijo constantemente la motivación autodeterminada para la soledad, pero no estaba relacionada con la preferencia por la soledad. Estos hallazgos proporcionaron pruebas que respaldan el vínculo entre valorar el tiempo que se pasa solo con las diferencias individuales en la capacidad de autorregularse de manera selecta y auténtica».

Descubriendo de esta manera que: «El funcionamiento autónomo (pero no la introversión) predice la motivación autodeterminada (pero no la preferencia) por la soledad».

Es decir, podemos necesitar en nuestro día a día un poco de soledad, para contar con la perspectiva necesaria para ver el mundo de una manera diferente. Ayudar a nuestros objetivos o incluso conseguir un destacado cambio de guion en unas jornadas en las que realmente cada detalle puede contar y lo hace de una forma diferente. Es hora de reconocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que cada elemento cuenta.

Esa forma de sentirse o de organizarse o de relacionarse con los demás formará un carácter, pero también una forma de ver el mundo que no tiene por qué diferenciarse de lo que pasa en el resto del entorno.