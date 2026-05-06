La Generación Z tiene una ventaja psicológica clara: un estudio revela por qué los nacidos entre 1997 y 2012 se adaptan mejor que nadie
Investigadores identifican la adaptabilidad de esta generación como una habilidad marcada por el cambio constante y la tecnología
Los nacidos entre 1997 y 2012, conocidos como Generación Z, han desarrollado una habilidad psicológica que los distingue del resto. Así lo concluye un estudio reciente que pone nombre a una capacidad que cada vez es más valorada: el «rendimiento adaptativo». Esta habilidad permite enfrentarse a todo tipo de entornos con rapidez y eficacia, algo que se ha convertido en una ventaja clave.
¿Qué es el rendimiento adaptativo?
Este concepto es una capacidad psicológica que implica responder con eficacia a todo tipo de situaciones, resolver problemas y ajustarse a entornos en los que haya cambios de forma muy rápida.
No se trata simplemente de saber reaccionar muy rápido, sino de saber interpretar escenarios complejos y saber modificar el comportamiento según las circunstancias.
Una generación cambiante
Los expertos del estudio explican que esta habilidad no surge por una casualidad. La Generación Z ha crecido en un mundo muy marcado por las transformaciones constantes, como los rápidos avances tecnológicos, y cambios sociales muy acelerados.
Desde edades muy tempranas esta generación ha tenido que adaptarse a nuevas herramientas , plataformas y formas de comunicación, lo que ha reforzado de gran manera su forma de adaptarse según los acontecimientos.
Ventajas en trabajo y vida diaria
Este rendimiento adaptativo tiene muchas ventajas en diferentes ámbitos de la vida. En el trabajo, permite a los jóvenes poder enfrentarse mejor a cambios, tareas diferentes, nuevas tecnologías o situaciones complicadas de gestionar.
Asimismo, se enfrentarn mejor a decisiones complicadas o a la resolución de problemas complejos. Por eso, esta capacidad cada vez es más valorada en un mundo donde la estabilidad es algo complicado de conseguir.
Una generación mejor preparada
Este estudio no sólo habla de una habilidad, sino de cómo ha evolucionado el ser humano para poder entender mejor el mundo. La Generación Z ha ido creciendo a la vez que su entorno iba sufriendo cambios muy bruscos, de ahí que tengan esa capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia, ya que están acostumbrados.