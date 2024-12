La NASA manda un aviso importante sobre el futuro de España: ésto es lo que va a pasar en estas zonas

El aviso que lanza la NASA a estas partes del mundo pone en riesgo el futuro de España de una forma que quizás no nos esperaríamos. Estamos viviendo una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. El futuro al que nos enfrentamos no parecerá ser del todo el esperado por todos, pero debemos ser capaces de enfrentarnos a él de cara a una tradición que puede ser fundamental en estos últimos días.

Lo que va a pasar en estas zonas puede ponernos en aviso ante el riesgo de una serie de cambios que pueden ser claves para todos. Es hora de ver un poco más allá del mañana, a través de un cambio climático que estamos viendo golpear con fuerza determinadas situaciones que serán las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante. Es la hora de apostar claramente por un nuevo ciclo que parece que será inevitable y afectará a determinados puntos del país sin que nada podamos hacer para evitarlo.

Esto es lo que va a pasar en estas zonas

España se prepara para afrontar un importante cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en unos días en los que realmente pueden ser destacados. Es la hora de ver cómo nos afectará en estos días que tenemos por delante y la manera en la que nos estará esperando un destacado cambio de ciclo.

Por lo que, debemos ver qué nos depara una situación que podría acabar siendo lo que nos golpeará de lleno. En unos días en los que realmente tenemos por delante y pueden llegar a ser los que marcarán un antes y un después. Un giro radical que se convertirá en esencial en muchos elementos.

La nueva realidad es que podemos empezar a ver llegar unos cambios que serán claves y que realmente nos alejarán de un país habitable. Habrá algunas zonas en las que se hará cada vez más difícil vivir. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos pendientes de algunos elementos que se convertirán en esenciales y que pueden llevarnos a dar un giro radical en el tiempo. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

La NASA manda un aviso importante sobre el futuro de España

Hay algunas zonas del mundo a las que el cambio climático afectará en mayor o menos medida, pero siempre, desde el punto de vista de una situación para la que quizás no estamos del todo preparados. Es hora de ver un poco más allá y de esperar un destacado cambio que puede ser fundamental.

Los expertos de la NASA saben muy bien qué es lo que nos está esperando y eso quiere decir que debemos empezar a gestionar algunos cambios que hasta el momento nunca hubiéramos pensado. Tal y como nos indican los expertos de la NASA: «Los niveles extremos de estrés térmico se han más que duplicado en los últimos 40 años y se espera que esa tendencia continúe, afirma Colin Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. Raymond es el autor principal de un estudio de 2020 sobre calor y humedad extremos, publicado en Science Advances. Los meteorólogos utilizan diferentes herramientas para evaluar el potencial de estrés térmico. De hecho, las mediciones del estrés térmico ocupan un lugar destacado en el informe meteorológico diario. Además de los pronósticos de temperatura y humedad relativa, verá algo llamado índice de calor o temperatura aparente. El índice de calor es una medida de la temperatura del aire que sentimos cuando se tiene en cuenta la humedad relativa. Calculado para áreas sombreadas, el índice de calor refleja lo incómodos que nos sentimos cuando hace calor y hay humedad».

Siguiendo con la misma explicación: «De hecho, si la humedad es baja, las temperaturas extremas son tolerables. “Si estás sentado a la sombra con agua potable ilimitada en el Valle de la Muerte de California, las condiciones pueden no ser agradables, pero se puede sobrevivir”, dijo Raymond. “Pero en las regiones húmedas, una vez que se alcanzan temperaturas de bulbo húmedo de 34 a 36 grados Celsius (93 a 97 grados Fahrenheit), no importa lo que estés haciendo. No puedes sobrevivir durante períodos prolongados de tiempo”. Las personas más susceptibles a las altas temperaturas de bulbo húmedo son las personas mayores, las que trabajan al aire libre y aquellas con problemas de salud subyacentes. Las personas que no tienen acceso a aire acondicionado también son vulnerables. El aire acondicionado elimina la humedad del aire y es la mejor solución cuando las temperaturas de bulbo húmedo son demasiado altas. Los ventiladores pueden ayudar a que el sudor se evapore de manera más eficiente, pero son menos efectivos».