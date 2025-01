El motivo por el que los expertos confirman que el 2025 puede ser un año único en nuestras vidas

Los expertos confirman que el 2025 será un año único, las matemáticas confirman algo que quizás no pensábamos. La raíz cuadrada de 2025 es 45, algo que no había pasado, desde 1936, cuando el número es aún más llamativo, ya que es 44. La próxima cuadratura será dentro de 100 años, por lo que, no podremos asistir a este cambio que tenemos por delante y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado en estos días que tenemos por delante.

Nuestras vidas pueden sufrir un cambio destacado si nos fijamos en estas matemáticas que pueden darnos más de una sorpresa inesperada. De la mano de determinados cambios que hemos podido visualizar con el paso del tiempo y con novedades que realmente se convertirán en claves. Los números quizás son más importantes de lo que nos imaginaremos, sobre todo, en estos días que tenemos por delante y que quizás acabarán siendo los que van a marcar nuestras vidas, de una forma o de otra. Los expertos tienen una teoría al respecto que debemos conocer, con estas matemáticas que lo son todo.

Este 2025 puede ser un año único

Este es el motivo por el que el 2025 será un año único

Tal y como nos explican desde Smartick: «Para calcular la raíz cuadrada de un número, hay que encontrar el número que multiplicado por sí mismo nos da ese primer número. Si conocemos ya las potencias de grado 2 (calcular el cuadrado de un número), se trata de encontrar el número que elevado al cuadrado nos da el primer número. Por tanto las raíces cuadradas son la operación inversa de elevar un número al cuadrado».

Las partes de una raíz cuadrada quizás no las recordamos o no las tenemos en mente como tendríamos con otros elementos matemáticos.

Un índice, cuando hablamos de raíces cuadradas no aparece escrito, pero sí cuando hablamos de raíces cúbicas, raíces cuartas…

Un radical, símbolo que utilizamos para dibujar las raíces cuadradas.

Un radicando, número del que queremos saber su raíz.

Una raíz, resultado de hallar la raíz cuadrada.

La misma web nos da los elementos necesarios para resolver el reto del ajedrez, es decir, saber en todo momento el número de piezas que tendrá cada jugador.

Si sabemos que el tablero es cuadrado y tiene 64 casillas, para saber cuántas casillas tiene el tablero en cada fila necesitamos calcular la raíz de 64.

Es decir, buscamos el número que multiplicado por sí mismo (o elevado al cuadrado) nos da 64. Y ese número es el 8. Así que el tablero tiene 8 casillas en cada fila (si te fijas en el dibujo del tablero que hay más abajo, tiene 8 casillas en cada lado).

Ahora sabemos que las piezas de un jugador ocupan 2 filas del tablero, así que necesitamos multiplicar el número de casillas de una fila por 2. ¿Tienes ya la respuesta al reto? ¡Claro! Entonces cada jugador tiene 16 piezas en el juego del ajedrez.

Si observas el siguiente dibujo verás que son muy fáciles de entender todos esos cálculos que hemos hecho para resolver el reto.

Puedes aprovechar este nuevo año para mejorar en matemáticas o repasar algunos detalles que quizás hasta ahora no hubieras tenido en cuenta.