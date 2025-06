Giro de 180º en Marte: la ciencia confirma que es rojo por culpa de una explosión nuclear

Durante décadas, Marte ha fascinado a científicos y entusiastas del cosmos por igual. Su superficie árida y rojiza, sus formaciones geológicas extrañas y las pistas de agua en su pasado han alimentado un sinfín de preguntas sobre si alguna vez albergó vida. Pero hay teorías que van más allá de lo aceptado por la comunidad científica. Una de las más controvertidas es la propuesta por el físico John Brandenburg, quien asegura que Marte estuvo habitado por una civilización avanzada y una explosión nuclear de proporciones colosales lo destruyó.

Esta teoría, que a simple vista podría parecer más cercana a una novela de ciencia ficción, se basa (según su autor) en datos científicos recogidos por misiones espaciales y en la detección de elementos radiactivos inusuales en la atmósfera y superficie marciana. Aunque la mayoría de expertos recibe estas afirmaciones con escepticismo, el debate que plantea no deja de ser provocador. ¿Es posible que haya existido y desaparecido una civilización marciana como consecuencia de su propia tecnología destructiva? Y si fuera así, ¿qué nos diría eso sobre nuestro propio futuro?

¿Fue Marte escenario de una explosión nuclear?

John Brandenburg, físico especializado en plasma y antiguo consultor de la NASA, ha sido una figura polémica dentro del ámbito científico debido a sus audaces declaraciones sobre Marte. En su libro «Death on Mars: The Discovery of a Planetary Nuclear Massacre», el investigador sostiene que el planeta rojo fue escenario de una hecatombe nuclear ocurrida hace aproximadamente 180 millones de años. Según Brandenburg, esta catástrofe no fue resultado de fenómenos naturales, sino de un conflicto entre civilizaciones tecnológicamente avanzadas que habitaban el planeta.

Sus fundamentos no surgen de la especulación pura. Brandenburg basa su teoría en el análisis de ciertos isótopos radiactivos hallados en la atmósfera marciana, como el xenón-129. Este isótopo, según él, aparece comúnmente como subproducto de explosiones nucleares, no de procesos geológicos naturales. Además, apunta a la distribución de uranio y torio en regiones específicas del planeta como evidencia adicional de detonaciones masivas.

Datos científicos y observaciones orbitales

Uno de los pilares más significativos de su propuesta radica en los datos obtenidos por el orbitador Mars Odyssey, lanzado en 2001. Esta misión, equipada con espectrómetros de rayos gamma, ha permitido detectar concentraciones inusuales de elementos radiactivos en zonas como Acidalia Planitia y Utopia Planitia.

Brandenburg argumenta que estas áreas muestran signos compatibles con explosiones en la atmósfera, similares a detonaciones nucleares a gran altitud. La ausencia de cráteres visibles en estas regiones refuerza, según él, la hipótesis de que las explosiones no fueron impactos de meteoritos, sino eventos de origen artificial.

Estas observaciones, sin embargo, no han sido interpretadas de la misma manera por otros científicos. La comunidad planetaria sugiere que estos elementos podrían haber sido distribuidos por procesos naturales relacionados con la actividad volcánica o la interacción con rayos cósmicos durante millones de años.

Cydonia y las estructuras ‘artificiales’

Un componente central de la teoría de Brandenburg es la región de Cydonia, en el hemisferio norte marciano. Este lugar es conocido por la famosa «cara de Marte», una formación rocosa que, fotografiada por primera vez por la sonda Viking 1 en 1976, generó una ola de especulaciones sobre su posible origen artificial. A su alrededor, se identifican otras estructuras piramidales que, para algunos, refuerzan la idea de que allí existió una civilización antigua.

Brandenburg sugiere que estas construcciones podrían ser restos erosionados de una ciudad o centro ceremonial que fue destruido por una explosión nuclear. Aunque la NASA y otras agencias espaciales han fotografiado esta región en múltiples ocasiones con mayor resolución, concluyendo que la «cara» y otras formaciones son efectos de luz y sombras sobre terreno natural, él considera que los nuevos datos no descartan del todo la posibilidad de estructuras construidas por inteligencia artificial.

Una explicación a la paradoja de Fermi

Más allá del aspecto geológico y nuclear, la teoría de Brandenburg también toca un tema filosófico profundo: la paradoja de Fermi. Esta famosa paradoja plantea la contradicción entre la alta probabilidad de existencia de vida inteligente en el universo y la aparente falta de evidencia o contacto con otras civilizaciones.

Brandenburg propone que Marte podría ofrecer una respuesta: otras civilizaciones pueden haber existido, pero se destruyeron antes de poder expandirse o dejar rastro. En este sentido, Marte sería un ejemplo cercano de lo que podría pasarle a cualquier sociedad que alcance la capacidad tecnológica de autodestruirse.

Desde esta perspectiva, su teoría trasciende lo puramente astronómico y se convierte en una advertencia: la vida inteligente podría ser efímera en términos cósmicos si no aprende a controlar sus propios avances científicos y tecnológicos.

La propuesta del Dr. John Brandenburg sobre una explosión nuclear en Marte desafía los límites entre lo científico y lo especulativo. En una era donde las armas nucleares, el cambio climático y los riesgos de inteligencia artificial son temas centrales, la historia de una civilización perdida en el planeta rojo podría servir como advertencia.