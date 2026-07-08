Un estudio revela cuánto tiempo le queda a la vida en la Tierra y por qué la biosfera podría sobrevivir más

Un estudio publicado en la revista JGR Atmospheres ha sugerido que la vida vegetal en la Tierra podría continuar hasta los próximos 1.800 millones de años. Estos científicos han asegurado en esta publicación que la biosfera terrestre podría sobrevivir mucho más tiempo del indicado en la mayoría de los estudios y esto sería dentro de unos 2.000 millones de años a partir de ahora. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el ciclo de vida de la Tierra.

¿Cuánto le queda de vida a la Tierra? Esta es la pregunta del millón a la que intentan dar respuesta los científicos más importantes del mundo desde hace decenas de años. En un estudio que cita la revista especializada Livescience, el científico James Lovelock estimó en 1982 que la vida vegetal de la Tierra desaparecería dentro de unos 100 millones de años y ahora Jacob Haqq-Misra junto a Eric Wolf, astrobiólogos de la organización benéfica de exploración espacial Blue Marble Space, han publicado una investigación que alarga la fecha de la extinción de la Tierra hasta los 1.800 millones de años.

El estudio ha sido publicado en la revista JGR Atmospheres y cifra la extinción del planeta Tierra dentro de alrededor de 2.000 millones de años, que sería la fecha en la que desaparecerían los océanos debido a la división de átomos del agua debido a la radiación o evaporación descontrolada. Este sería el final hipotético de la Tierra tal y como la conocemos en lo que respecta a la vida vegetal. «Intentábamos demostrar que la vida en la Tierra (la vegetación compleja) podría sobrevivir durante más tiempo del que habían mostrado estudios anteriores», ha confirmado Jacob Haqq-Misra en declaraciones que recoge Livescience.

El tiempo de vida de la Tierra

«Vida útil máxima de la biosfera vegetal». Este es el titular del estudio publicado por estos científicos de la Blue Marble Space en la revista JGR Atmospheres, en la que los autores informan que para llegar a la conclusión han utilizado «un modelo tridimensional para calcular climas de estado estacionario en varios intervalos en el futuro de la Tierra, a través de un espacio de parámetros de insolación creciente y disminución de la radiación solar».

«En este estudio, utilizamos un modelo climático computacional tridimensional para calcular escenarios del clima futuro de la Tierra con un aumento de la luz solar y una disminución del dióxido de carbono», se puede leer en el abstracto del documento en el que los autores demuestran que: «La biosfera terrestre podría sobrevivir mucho más tiempo del indicado en la mayoría de los estudios, señalando que algunas formas de vida fotosintéticas en la Tierra pueden prosperar con niveles muy bajos de dióxido de carbono».

«La biosfera vegetal de la Tierra podría sobrevivir hasta aproximadamente 1800 millones de años a partir de ahora, aproximadamente el mismo tiempo que la Tierra perdería sus océanos en el espacio. Analizamos otras maneras en que la evolución biológica, así como la intervención tecnológica, podrían prolongar aún más la vida útil de la biosfera vegetal de la Tierra», concluyen los autores en el resumen sencillo de este estudio.

El termostato de la Tierra

La publicación especializada Livescience ha recogido las declaraciones de Robert Graham, investigador de ciencias planetarias de la Universidad de Chicago, que ha hecho mención al termostato de la Tierra.

«La Tierra se ha mantenido bastante hospitalaria en términos de temperatura superficial durante la mayor parte de los últimos 4 mil millones de años porque tiene un termostato incorporado», afirmó. «Haqq-Misra y Wolf han utilizado un sofisticado modelo climático 3D para demostrar que el clima de la Tierra podría seguir siendo propicio para la vida vegetal durante un período significativamente más prolongado de lo previsto por modelos más sencillos», dijo este experto en la materia, que también dejó claro que este estudio «representa un avance con respecto a trabajos previos y sugiere que las biosferas complejas como la de la Tierra son más resistentes al cambio ambiental provocado por el aumento del brillo estelar de lo que se creía anteriormente».