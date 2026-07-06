20 segundos que dejaron sin aliento a los científicos: observan al «tiburón más feo de la Tierra» en su hábitat natural

Observar al tiburón más feo de la Tierra en su hábitat natural cambia por completo la forma de ver a estos animales en 20 segundos que fueron determinantes. Las profundidades del mar tienen una serie de elementos que pueden sorprendernos. Aunque el ser humano ha emprendido el viaje hacia el exterior del planeta, aún quedan algunos espacios en el interior que parece que no tienen todo lo que necesitamos y más. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha desconocíamos.

Estos animales que generan más de un susto con ciertos elementos que pueden cambiar por completo nuestra forma de ver el mundo. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que descubriremos un plus de buenas sensaciones con la ayuda de un tiburón que ha sido bautizado como el más feo de la Tierra. Hasta los animales participan en concursos de belleza y nos hacen descubrir la esencia de una belleza que el ser humano se encarga de poner sobre la mesa. Con algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más, de un cambio de tendencia natural con algunas novedades.

Sin aliento los científicos se han quedado con estos 20 segundos de terror

Uno de los elementos que más miedo generan son los animales. Para algunos, los más pequeños pueden ser terroríficos, para otros, el tamaño importa y se convierte en un problema que puede aumentar el miedo. No es el mismo daño el que puede generar un animal pequeño a uno grande.

En el mar y gracias a las películas, hay un animal que se ha convertido en uno de los más temidos. Un problema que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta y podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Este tiburón que nos han descubierto una belleza que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado que fuera de esta forma. Con ciertos detalles que han convertido este tipo de elemento en uno de los más buscados. Sin duda alguna, estaremos ante una imagen que quita el sentido. No sólo es el tiburón que da más miedo del mundo por su tamaño, sino por una imagen que lo convierte, según los expertos en el más feo.

En su hábitat natural han observado al tiburón más feo de la Tierra

El más feo de la Tierra ha llegado desde su hábitat natural han descubierto los científicos un animal que realmente sorprende y se corona como el más temido del reino de los tiburones. Sin duda alguna nadie hubiera imaginado que la belleza fuera algo tan diferente para unos y para otros.

Tal y como explican los expertos de Journal of Fish: «Reportamos las primeras observaciones en vivo in situ del icónico tiburón duende (Mitsukurina owstoni) en un monte marino cerca de la isla de Jarvis en 2019 y en la ladera de la trinchera de Tonga en 2024. Las observaciones pasadas se limitan a los especímenes transportados a la superficie, lo que resulta en un conocimiento limitado de la ecología de esta especie. Estas observaciones amplían considerablemente su rango geográfico y de profundidad conocido, y amplían el rango de profundidad de los tiburones lamniformes en 108 m. Para aclarar aún más las preferencias del hábitat y evaluar el estado de conservación, se requiere un muestreo adicional, particularmente con vídeo remoto».

Según la BBC: «»Ver al más icónico de todos los tiburones de aguas profundas vivos y con un aspecto saludable en su hábitat natural es un honor único», dijo el Dr. Aaron Judah, autor principal del artículo y candidato a doctorado en la Universidad de Hawai’i en el Departamento de Oceanografía de Mānoa. «También me sorprendió mucho lo profundo que se encontró esta especie. La observación desde la pendiente de la zanja de Tonga es casi 700 metros más profunda de lo que se sabía que vivía esta especie». Las imágenes de los tiburones duende fueron capturadas por la Universidad de Hawai’i en Mānoa utilizando cámaras montadas en Hércules, un dron submarino, aunque no fue hasta más tarde que Judá identificó positivamente el pez a partir de una grabación de la transmisión en vivo de la expedición».

Siguiendo con la misma explicación: «Los tiburones duende suelen crecer hasta 3,6 metros (12 pies) de longitud, aproximadamente una décima parte de los cuales es atribuible a su moco muy largo y plano. Pero estas criaturas son famosas casi tanto por su evascura como por su apariencia excéntrica, con la escasez de avistamientos rutinariamente en comparación con los de otros misteriosos habitantes de aguas profundas como el calamar gigante o el pez fantasma de las Marianas. Como tal, se sabe poco sobre ellos, aparte de sus inquietantes comportamientos alimentarios. Este misterio ha disminuido un poco en las últimas décadas por avistamientos esporádicos de tiburones duende en otros lugares, incluso frente a las Islas Canarias y la costa de Japón, aunque lejos de sus hábitats naturales en las profundidades del océano».