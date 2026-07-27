Max Planck, Premio Nobel de Física: «Para las personas creyentes, Dios esté al principio. Para los científicos está el final de sus reflexiones»

Para los científicos Dios está al final de sus reflexiones, pero para las personas creyentes está en el principio, tal y como explica el Premio Nobel de Física Max Planck. Ser o no creyente cambia por completo la percepción de nuestro día a día y nos dota de una forma de pensar y afrontar los cambios o los retos que la vida nos da de una manera muy distinta.

La religión ha estado con nosotros desde hace miles de años y eso quiere decir que deberemos estar muy pendientes de estos gestos que quizás nos ayuden a sobrellevar, incluso los descubrimientos que la humanidad ha empezado a ver. Dicen que la fe es capaz de mover montañas y es casi una realidad que ha sido probada, pensando en estas cifras que la ciencia no puede explicar. Hay una forma de pensar, de sentar y de creer que cambia por completo la realidad, aunque la ciencia ha dado pasos agigantados para descubrirnos el mundo. El universo puede tener algunos detalles que desde el interior nos enseñan y permiten que tengamos en cuenta.

Dios está al principio

La creación del propio ser humano y de todo cuanto nos rodea, ha estado muy presente en una serie de libros sagrados que nos explican como Dios fue el creador indiscutible. Sin duda alguna, tenemos que empezar a visualizar ciertos cambios que pueden tener su origen en la ciencia.

La manera de ver el mundo ha ido cambiando a lo largo de los años, de la misma forma que se descubren procesos que sacan a Dios de la ecuación de la creación, casi mágica como la conocíamos, también vemos relación de la fe en algunos detalles de la realidad que no tienen explicación posible.

El mundo de la ciencia y de las creencias parece que se relacionan con un universo para el que deberemos estar preparados. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta de una forma que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Estaremos muy pendientes de esta reflexión de todo un premio Nobel que nos invita a conocer un poco mejor, qué es lo que se esconde detrás de un mundo que sin la ciencia o la religión no tendría explicación alguna.

Max Planck es el Premio Nobel de Física que lanza esta reflexión

Una reflexión que puede cambiarlo todo es la que llega de la mano de Max Planck, un experto que no duda en decirnos lo que Dios representa para la humanidad, pero también para la ciencia. Ambos conceptos no tienen por qué ser diferentes, la ciencia sin la religión o la religión sin el estudio científico del mundo.

Te proponemos estas frases para reflexionar sobre la religión en un mundo donde la ciencia cada vez gana más terreno, sin olvidar por completo a un eje central de todo del que difícilmente podrán separarse.