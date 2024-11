Ésta es la mejor hora para irse a dormir: la ciencia lo confirma

La ciencia es capaz de confirmar la mejor hora para irse a dormir, nuestro cuerpo necesita unas horas de descanso que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Son tiempos de empezar a prepararnos para darlo todo, de la mano de una serie de detalles que serán los que marcarán nuestra salud. Por mucho que nos cuidemos durante el día, sin una rutina de descanso que tengamos en este momento, no tendremos la salud de hierro que queremos visualizar. Sin duda alguna, habrá llegado, ese momento en el que debemos empezar a prepararnos.

Son tiempos de ver cuál es la mejor hora para irse a dormir, de tal manera que debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar. Por lo que, al final, la ciencia es la que dice los datos que debemos cumplir, será el momento de hacer realidad ese sueño que tenemos por delante. Un equilibrio perfecto si lo que queremos es mejorar en salud de tal manera que acabaremos obteniendo algo que realmente nos haga feliz. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para saber la hora exacta en la que irse a dormir.

Lo confirma la ciencia

Lo confirma la ciencia, hay una hora de dormir que hará que todas las personas puedan empezar a prepararse para cumplir con esa función principal que cumple este elemento. Descansar bien es casi tan importante como hacer ejercicio o buscar una manera de relajarnos, en unas noches que deben cumplir con su objetivo.

Sin duda alguna, son días en los que toca conocer la realidad de un buen descanso. Lo vemos en día en el que no descansamos las horas que estamos acostumbrados. Esta falta de energía puede acabar siendo lo que nos haga una serie de elementos que pueden ser claves.

La ciencia sabe muy bien cómo funciona un cuerpo sano, el hecho de poder dormir bien es un plus en esta salud que necesitamos empezar a visualizar. En España nos hemos acostumbrado a cenar tarde, algo inevitable por los horarios de trabajo, pero cuidado, porque realmente este hecho de comer tarde puede llegar a ser algo extremadamente peligroso para nuestro día a día. Habrá llegado el momento de apostar claramente por lo que dice la ciencia para no equivocarnos.

La mejor hora para irse a dormir es esta

Hay personas que se consideran nocturnas. Cuando se esconde el Sol, empieza a sentirse especialmente bien y se llena de energía. Quizás siguiendo unas rutinas que se han acabado forjando de esta manera, pero en esencia, la ciencia a través de los datos, afirma que las personas que menos duermen tienen más posibilidades de sufrir problemas mentales.

Siguiendo con un reciente estudio publicado en la revista de medicina de la famosa universidad de Stanford: «Un nuevo estudio realizado por investigadores de Stanford Medicine ha encontrado que seguir su inclinación natural para permanecer despierto hasta las primeras horas de la mañana es una mala elección para su salud mental. En una encuesta a casi 75.000 adultos, los investigadores compararon el tiempo de sueño preferido de los participantes, conocido como cronotipo, con su comportamiento real de sueño. Determinaron que, independientemente de la hora de acostarse preferida, todos se benefician de llegar temprano. Las alondras matutinas y los noctámbulos por igual tendían a tener tasas más altas de trastornos mentales y del comportamiento si se quedaban despiertos hasta tarde. El estudio, publicado el 19 de mayo en Psychiatry Research, recomienda apagar las luces a la 1 a.m.»Descubrimos que la alineación con su cronotipo no es crucial aquí, y que realmente es estar despierto hasta tarde lo que no es bueno para su salud mental», dijo Jamie Zeitzer, PhD, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento y autor principal del estudio. «La gran incógnita es por qué». Renske Lok, PhD, un académico postdoctoral en psiquiatría y salud conductual, es el autor principal del estudio».

Siguiendo con la misma explicación: «Los hallazgos no fueron exactamente lo que los investigadores esperaban. Un estudio anterior del equipo de Zeitzer había sugerido que las mujeres con cáncer que dormían en contra de su cronotipo tenían una vida útil más corta. «Hay un montón de datos por ahí que indican que vivir alineado con tu cronotipo es muy importante», dijo. «Esa era nuestra expectativa». Los investigadores se propusieron estudiar la alineación del cronotipo en una población más grande. Examinaron a adultos de mediana edad y mayores en el Reino Unido, a quienes se les preguntó sobre su sueño, incluida su preferencia matutina o nocturna. Se les envió un acelerómetro portátil (básicamente un monitor de actividad elegante, dijo Zeitzer) para rastrear su sueño durante siete días. La salud mental de los participantes se determinó a través de sus registros de salud. Los investigadores incluyeron cualquier trastorno mental o conductual incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entre los 73.880 participantes, 19.065 se autoidentificaron como tipos matutinos, 6.844 como tipos nocturnos y 47.979 como en algún lugar en el medio. Su comportamiento de sueño fue evaluado en relación con todo el grupo. El primer 25% se consideraba dormía temprano, el último 25% como durmiente tarde y el 50% medio como intermedio. Categorizar el comportamiento del sueño de esta manera, en lugar de por horas específicas de acostarse, es más significativo porque diferentes poblaciones pueden tener diferentes normas de sueño, dijo Zeitzer. «Si estuviéramos haciendo este estudio en estudiantes universitarios, la 1 a.m. obviamente no sería tan tarde».