EEUU desafía las leyes de la física y presenta el primer cemento sin piedra caliza hecho a base de roca volcánica que va a cambiar la construcción para siempre

EEUU ha presentado el primer hormigón hecho a base de roca volcánica que ayuda al medio ambiente y puede suponer una revolución en la construcción. Un grupo de geólogos de la Universidad de California ha publicado un estudio en la prestigiosa revista Nature en el que plantean la posibilidad de fabricar cemento Portland sin piedra caliza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el importante descubrimiento de EEUU con la elaboración del cemento.

El cemento es un material indispensable en la construcción y que, históricamente, su componente principal ha sido la piedra caliza que se extrae de las canteras y de las montañas. Ahora, un equipo de investigación liderado por Jeff Prancevic, geólogo de la Universidad de California, y Cody Finke, de la compañía Brimstone Energy, ha liderado una investigación de la que se ha extraído una importante conclusión: el cemento se puede hacer a base de roca volcánica.

Concretamente, estos científicos americanos han descubierto que el clásico cemento Portland se puede hacer a base de rocas como el basalto. Todo ello con el objetivo de favorecer el medio ambiente, ya que con la piedra caliza se produce la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono. Así que, haciendo cemento a partir de estas rocas volcánicas, se pretende reducir el impacto climático en el sector de la construcción, algo que será obligatorio durante la próxima década. Esto hace que este hallazgo tenga una gran magnitud.

El nuevo cemento de EEUU

«El calcio derivado de silicatos como vía para obtener cemento Portland con bajas emisiones de carbono». Este es el titular del estudio publicado por la revista Nature que ha sido realizado por un equipo de investigación liderado por Jeff Prancevic, geólogo de la Universidad de California de Santa Bárbara. Este equipo de científicos ha dado con una fórmula que puede marcar un antes y un después en la forma de concebir el impacto climático del sector de la construcción.

«El cemento apenas se percibe en la mente del público como un factor importante del cambio climático, pero las emisiones de CO₂ derivadas de su producción son similares a las de todos los automóviles del mundo», afirmó el líder de esta investigación en una nota de prensa publicada por la Universidad de California. Porque mientras que otros expertos han puesto el foco en los vehículos eléctricos, las plantas solares o los puntos para generar energía limpia, los científicos de esta universidad se han fijado en el cemento como elemento para cuidar el medio ambiente en el futuro. «En total, esta industria representa alrededor del 4,4 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero», se puede leer en la nota de prensa.

«La piedra caliza contiene la mitad de CO₂ que se libera a la atmósfera durante la producción de cemento», cuenta Jeff Prancevic, y por ello iniciaron una investigación sobre si las rocas silicatadas ricas en calcio, como el basalto o el gabro, podrían ser un sustituto práctico de la caliza en la producción de cemento Portland. «Descubrieron que el requerimiento energético mínimo teórico es inferior al 60 % en comparación con el procesamiento de piedra caliza», dice la nota de prensa.

«Me sorprende que se haya tardado tanto en considerar esta solución», dijo el líder de este estudio, que también dejó claro que: «La industria de la construcción se basa en el cemento Portland, desde el diseño hasta la colocación y el mantenimiento. Precisamente por eso nos hemos centrado en la tecnología para fabricar el mismo cemento Portland al que están acostumbrados los constructores». Este grupo de geólogos también informó que las cifras sugieren que el calcio de basalto es «prácticamente inagotable» y eso puede hacer que se tenga materia prima que respete el medio ambiente para muchos años.