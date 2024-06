Descubren una nueva especie de dinosaurio carnívoro: ¡vivió hace 83 millones de años!

Un grupo de investigadores descubrieron este martes, una nueva especie de dinosaurio carnívoro que vivió hace 83 millones de años en la ciudad de Neuquén, Argentina. A esta nueva especie se le ha dado el nombre de Diuqin lechiguanae y pertenece al grupo de los terópodos. Este hallazgo ha sido de mucha importancia, ya que la frecuencia con la que se descubren este tipo de especies ya extintas es muy baja.

El nombre Diuqin proviene de un término Mapuzungun, la lengua del pueblo Mapuche nativo de la región, que quiere decir «ave de presa» en castellano. Por otro lado, la segunda parte del nombre, lechiguanae, proviene de «Lechiguana», que era el nombre de la bruja de la película argentina del año 1975 Nazareno Cruz y el lobo. Por lo tanto, el nombre completo de esta nueva especie significa «el ave de presa de Lechiguana».

Los restos fósiles fueron hallados por Juan Porfiri, paleontólogo de la Universidad Nacional del Comahue, y Gastón Garat en una zona cercana al Lago Barreales, específicamente en una zona que lo separa del Lago Mari Menuco, en el centro-este de la provincia de Neuquén. Los fósiles se encontraron durante una exploración en la zona mencionada, primero hallándose astillas de hueso de un dinosaurio saurópodo y muy cerca aparecieron los restos del Diuqin lechiguanae, todo en un área relativamente pequeña

Algunas de las principales características de este dinosaurio son muy difíciles de inferir, ya que los huesos encontrados son muy escasos y no sirven para hacer una reconstrucción completa del animal o para averiguar sus hábitos de vida y su modo de alimentación.

A pesar de esto, los científicos ya lo ha clasificado como un unenlagino, ya que una de las hipótesis que los investigadores manejan es que se veían igual que otros unenlaginos, es decir, que es muy probable que haya sido un carnívoro depredador y un ágil corredor.

Por otro lado, basándose en el tamaño de los huesos, se puede decir que poseía un porte similar a otro unenlagino de Patagonia, llamado Unenlagia, con una longitud corporal estimada en «más de 2 metros».

Por otro lado, recientemente se ha descubierto otra nueva especie de dinosaurio, aunque esta vez es herbívoro, no carnívoro. Fue encontrado en una zona de América del Norte separada del resto del continente, cuando el Lokiceratops estaba vivo, hace unos 78 millones de años. Este extinto animal ha sido llamado Loki por los investigadores debido a su gran cornamenta.

There’s a new horned dinosaur in town, and it’s named after Loki of Asgard.https://t.co/hBL2HzRHSO

— Science News (@ScienceNews) June 20, 2024