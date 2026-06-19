El cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto en 2025, tiene ahora unos 7.000 millones de años y llevaba más de 3.000 vagando por la Vía Láctea, según los astrónomos de Oxford

El descubrimiento del cometa interestelar 3I/ATLAS está revolucionando la astronomía. Detectado el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS en Chile, este cometa procedente de otro sistema solar podría tener una antigüedad cercana a los 7.000 millones de años. Según un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Oxford, este sería el cometa más antiguo jamás observado por la humanidad y una verdadera cápsula del tiempo llegada desde los primeros tiempos de la Vía Láctea.

Un nuevo visitante

3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar identificado en la historia, después de 1I/´Oumuamua, descubierto en 2017, y 2I/Borisov, detectado en 2019. Su trayectoria hiperbólica confirmó rápidamente que no pertenece al sistema solar y que procede del espacio interestelar. Los astrónomos calculan que viaja a gran velocidad y que atravesó nuestro sistema solar tras recorrer grandes distancias durante miles de millones de años.

La detección se produjo gracias a un telescopio de la red ATLAS situado en Chile. Desde entonces, observatorios de todo el mundo han centrado su atención en este misterioso objeto, considerado una oportunidad científica única para estudiar el material formado alrededor del cometa.

Más antiguo que el sistema solar

La gran sorpresa llegó cuando un equipo de la Universidad de Oxford aplicó un modelo estadístico para estimar el origen y la edad del cometa. Los resultados apuntan a que 3I/ATLAS tendría una edad aproximada de 7.000 millones de años, es decir, unos 2.500 millones de años más que el sistema solar, que se formó hace unos 4.600 millones de años. Los investigadores incluso consideran probable que proceda del denominado «disco grueso» de la Vía Láctea, una región poblada por algunas de las estrellas más antiguas de la galaxia.

Según los científicos, existe una probabilidad significativa de que el cometa sea más antiguo que nuestro propio sistema planetario, lo que lo convertiría en el cometa más viejo observado hasta la fecha.