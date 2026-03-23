Los científicos no dan crédito al hallazgo de un niño de 12 años que cambia la ciencia para siempre: construye un reactor nuclear en su casa

Un reactor nuclear ha sido construido en casa de un niño de 12 años, con un hallazgo que la ciencia cambia para siempre. Estaremos ante un descubrimiento que dice mucho de las nuevas generaciones que tenemos por delante y que realmente pueden cambiarlo todo. Es hora de saber un poco más qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede cambiar por momentos. Con una serie de peculiaridades que serán esenciales y que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que puede convertirse en la antesala de algo más. Una situación del todo inesperada que puede ser esencial y que, sin duda alguna, podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. La ciencia avanza y de cerca puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Este niño de 12 años cambia la ciencia para siempre al ser capaz de construir un reactor nuclear en su casa.

Cambia la ciencia para siempre este hallazgo de un niño de 12 años

Este hallazgo de un niño de 12 años puede cambiarlo todo por completo. Estaremos ante una situación que realmente puede ser esencial, en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma muy diferente. Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir con un poco de ayuda o de tecnología.

Los expertos son capaces de hacer realidad algunos cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna se convertirán en los mejores aliados de un plus de buenas sensaciones. Todo experimento científico puede realizarse con algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos y que puede convertirse en la antesala de algo más.

Este joven con sólo 12 años puede convertirse en todo un referente que, sin duda alguna, se convertirá en estos días que pueden acabar siendo claves.

Construye un reactor nuclear en su casa

Puede parecer imposible o parte de un guion de Hollywood, pero este joven ha sido capaz de crear un reactor nuclear en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Con sólo 12 años puede convertirse en la antesala de algo más.

Desde NBCDFW nos explican la historia inspiradora de este joven: «Un impresionante proyecto científico de un estudiante de séptimo grado de Dallas ISD ahora está atrayendo la atención nacional, ya que el estudiante trabaja para asegurar un récord mundial Guinness como la persona más joven en lograr la fusión nuclear. El trabajo de Aiden McMillan ha ayudado a inspirar Launchpad, un espacio de creación sin fines de lucro para estudiantes alojados dentro de un edificio de ladrillo sin pretensiones en el oeste de Dallas. El espacio fue creado en parte para apoyar proyectos ambiciosos como McMillan’s, una máquina de fusión nuclear que comenzó a construir con solo 8 años. McMillan pasó dos años estudiando conceptos de física nuclear antes de comenzar a ensamblar los primeros prototipos de la máquina. Lo que siguió fue un largo proceso lleno de prueba y error, persistencia y resolución de problemas».

Siguiendo con la misma explicación: «McMillan dijo que el proyecto fue impulsado únicamente por la curiosidad y el interés, no por el beneficio personal. «No me hace saltar más alto. No me hace escribir más rápido. No hace nada por mí, y para ser honesto, en realidad es solo un proyecto de interés, pero en el gran esquema de las cosas, como la fusión en su conjunto, en mi opinión, es la energía del futuro», dijo McMillan. El proceso de construcción se extendió durante dos años y planteó preocupaciones en el hogar, particularmente con respecto a la seguridad. «Hubo algunas campanas de alarma con mi madre, sí, ella estaba como, ‘Vaya, vaya, vaya, da un paso atrás, dime exactamente qué podría salir mal, y cómo podría salir mal y asegúrate de que no salga mal’», dijo McMillan. Después de cuatro años de trabajo, McMillan alcanzó un hito que pocos han logrado: producir con éxito la fusión nuclear a la edad de 12 años. «¡Tenemos neutrones, sí!» Dijo McMillan. «Un poco llorando al respecto porque era como, difícil de describir. Fue como el final de un largo, largo viaje». Para McMillan, el logro marca no solo el final de un viaje, sino el comienzo de lo que podría ser un futuro prometedor en ciencia e innovación».