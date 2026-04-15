Astrónomos en alerta: se avecina una colisión extrema en el espacio

Desde que el hombre se interesó por el espacio exterior y se inventó la astronomía, los expertos en esta ciencia se han estado interesando por las estrellas y la luz proveniente de ellas. Durante los últimos tiempos, los astrónomos han observado con mucho interés la luz de una galaxia ubicada a una distancia de más de 400 millones de años luz. ¿El motivo? Una posible colisión espacial.

Lo que llamó la atención a los científicos en un principio fueron unos patrones de movimiento muy particulares por parte de esta galaxia. Tras años de dudas e investigación, los astrónomos han llegado a la conclusión de que dicha galaxia se dirige hacia una explosión cósmica. La galaxia de nombre Markarian 501 parece tener dos agujeros negros de gran tamaño ocultos en su interior; lo habitual suele ser uno. Además, dichos agujeros negros orbitan tan cerca uno del otro que podrían provocar una explosión en los últimos 100 años. Esta posible colisión espacial sería la primera que ocurriría en la historia de la que los humanos seríamos conscientes desde nuestro planeta.

Los científicos encargados del estudio de esta galaxia llegaron a la conclusión tras estudiar sus movimientos durante 23 años seguidos. Han tardado tanto en llegar a esta conclusión porque, según las teorías establecidas, es prácticamente imposible que dos agujeros negros se muevan tan cerca el uno del otro como para fusionarse. Por lo tanto, este hallazgo podría cambiar la forma de entender el universo y sus galaxias.

Aunque las conclusiones de momento parecen certeras, los astrónomos avanzan con cautela, ya que todo podría cambiar en apenas un segundo. Aunque se seguirá la evolución de este descubrimiento durante los próximos 100 años, no es seguro que esto ocurra. Sea como fuere, el hallazgo de la galaxia Markarian 501 ha sido una de las novedades astronómicas más importantes de este siglo.