Aparecen seis misteriosas esferas metálicas en una playa australiana y la Agencia Espacial explica de dónde proceden realmente

La aparición de seis esferas metálicas de origen desconocido en Forrest Beach, en el estado australiano de Queensland, obligó a poner en marcha un amplio operativo de emergencia y llevó a la intervención de la Agencia Espacial Australiana (ASA). Tras las investigaciones iniciales, las autoridades determinaron que los objetos correspondían a residuos espaciales, concretamente recipientes presurizados pertenecientes a un cohete extranjero que había entrado de nuevo en la atmósfera. Según la Agencia Espacial Australiana (ASA), las estructuras presentaban las características típicas de recipientes a presión utilizados en vehículos de lanzamiento espacial.

Los análisis realizados indican que los restos coinciden con componentes de un cohete extranjero que había regresado desde la órbita terrestre. Asimismo, la ASA ya ha identificado el posible origen de las esferas metálicas, que suelen almacenar gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de los cohetes durante las etapas de lanzamiento y maniobra, y gracias a su fabricación con aleaciones de alta resistencia pueden soportar las elevadas temperaturas del reingreso atmosférico.

El origen de las esferas metálicas que han aparecido en Australia

El hallazgo de las seis esferas obligó a desplegar un operativo coordinado por los equipos de bomberos y rescate de Queensland, que activaron los protocolos correspondientes para materiales potencialmente peligrosos. Los expertos manipularon cada objeto utilizando equipos de protección especializados y posteriormente los colocaron en contenedores herméticos para garantizar su aislamiento.

«Nuestros equipos continúan asistiendo a las agencias asociadas tras el descubrimiento de varios objetos potencialmente peligrosos alrededor de Forrest Beach en el norte de Queensland. La naturaleza y el origen de los desechos aún están siendo investigados», informó el departamento de bomberos de Queensland.

Como medida preventiva, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 50 metros alrededor de cada punto donde fueron localizados los restos y restringieron temporalmente el acceso a varios sectores de la playa. Paralelamente, expertos realizaron estudios para descartar la presencia de sustancias químicas peligrosas o material radiactivo. También participaron la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias y la ASA.

Una vez concluidos los análisis, la Agencia Espacial Australiana confirmó que las esferas no representaban ningún riesgo para la población, por lo que las zonas de la playa previamente cerradas fueron reabiertos y se retomaron con normalidad las actividades habituales.

Agencia Espacial Australiana (ASA)

Según explicó la Agencia Espacial Australiana, tanto las características de las esferas como el lugar donde fueron localizadas coinciden con las de recipientes presurizados utilizados en los sistemas de combustible de vehículos de lanzamiento espacial. Estas estructuras, conocidas de forma coloquial como space balls, están fabricadas con aleaciones metálicas de gran resistencia, entre ellas titanio, lo que les permite soportar las temperaturas extremas generadas durante el reingreso a la atmósfera. Gracias a esa robustez, pueden permanecer intactas tras la caída y, una vez vacías, desplazarse flotando por el océano hasta alcanzar la costa.

Aunque los seis objetos recuperados ya han sido declarados seguros tras los análisis realizados por los expertos, la ASA continúa colaborando con agencias espaciales internacionales para determinar con exactitud el vehículo de lanzamiento del que proceden y confirmar el país responsable de la misión. Al mismo tiempo, las autoridades mantienen la vigilancia en la zona y han pedido a la población que comunique de inmediato cualquier posible hallazgo de nuevos fragmentos similares.

Durante las primeras fases de la investigación surgieron diversas hipótesis sobre el origen y la naturaleza de las esferas. Algunos especialistas plantearon que podían tratarse de depósitos de combustible o de componentes del sistema de presurización de un cohete que, en determinadas circunstancias, podrían conservar restos de hidracina u otros propelentes tóxicos e inflamables. Por ese motivo, los equipos de emergencia aplicaron desde el primer momento los protocolos establecidos para materiales potencialmente peligrosos.

Residuos espaciales

Aunque los recipientes presurizados recuperados en Australia fueron declarados seguros, este tipo de residuos espaciales puede representar un riesgo debido a la posible presencia de restos de combustibles altamente tóxicos. Alice Gorman, arqueóloga espacial de la Universidad de Flinders, explicó a ABC News que algunos de estos depósitos pueden contener trazas de hidracina, un propelente utilizado en la industria aeroespacial que resulta especialmente peligroso para las personas y el medio ambiente.

Otros hallazgos

En 2023, se encontró una gran estructura metálica en una playa del oeste de Australia, la cual se identificó posteriormente como un fragmento perteneciente a un cohete de la India. También se han registrado episodios similares en otras regiones del mundo. Uno de los más conocidos ocurrió en Namibia en 2011, cuando apareció una esfera metálica de grandes dimensiones que, tras ser analizada, fue relacionada con un depósito presurizado utilizado en el sistema de combustible de un vehículo espacial.

La cantidad de basura espacial que rodea la Tierra no deja de aumentar. En la actualidad, se calcula que más de 30.000 fragmentos permanecen en órbita, entre satélites fuera de servicio, restos de cohetes y otros objetos generados por la actividad espacial.