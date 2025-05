Alerta entre los científicos: un continente empieza a separarse y así será el futuro océano que cambiará todo

Un continente empieza a separarse y pone en alerta a los científicos, un futuro océano puede cambiar por completo el mundo tal y como lo conocemos. La Tierra ha evolucionado mucho en estos últimos tiempos y lo ha hecho de tal forma que podemos empezar a prepararnos para lo que está por llegar, de la mano de una serie de novedades destacadas. En estos tiempos que corren debemos empezar a pensar en una situación del todo inesperada que se ha repetido en el tiempo.

La Tierra ha ido evolucionando de tal forma que nos ha dejado un panorama muy distinto. Desde los inicios de un planeta que parece que se transforma por momentos de forma natural o del todo inesperada. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo las que marquen unos días plagados de actividad en los que todo puede ser posible. Con algunas novedades que pueden ser las que marquen el futuro, el planeta parece que sigue transformándose de una forma que quizás no esperaríamos. Dentro de muy poco un continente puede acabar estando totalmente separado del resto de elementos.

Los científicos lanzan una importante alerta

No importa el tiempo que pase o lo que hagamos, el ser humano ha impregnado una huella importante en un planeta en el que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar determinados cambios. El mundo entero puede acabar siendo un punto muy distinto a como lo vemos actualmente.

Con ciertas novedades que nos han convertido en un plus de buenas sensaciones y que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, quizás hasta la fecha no nos hemos dado cuenta de que estamos ante un planeta que se mueve por momentos y lo hace de tal forma que debemos estar preparados para lo peor.

Es hora de dejar salir algunos cambios que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en cuenta en unos días en los que quizás hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. La ciencia nos advierte de que el planeta puede sufrir una serie de cambios que no esperaríamos ver llegar a toda velocidad.

Son tiempos de asistir a un futuro incierto que hasta el momento no hubiéremos imaginado que podría ser una realidad en todos los sentidos. Los científicos parece que han lanzado una importante alerta en cuento a la configuración de la Tierra tal y como la conocemos.

Un continente empieza a separarse y así será el futuro océano que lo cambiará todo

La ciencia se adelanta a lo que estamos a punto de vivir y lo hace de tal forma que podemos empezar a descubrir algunos detalles que hasta la fecha no pensábamos que podrían ser una dura realidad. Con ciertas novedades que nos trasladan a un escenario muy distinto.

El continente africano podría quedar partido en dos, si seguimos los estudios de los expertos de la revista American Geophysical Union (AGU). Un reciente artículo define una teoría que cambiará por completo el aspecto de la Tierra tal y como la conocemos. Según dice el resumen de este artículo: «La grieta del norte de África Oriental, incluida la grieta principal de etiopía (MER) y Afar, han sido el foco de décadas de investigaciones sismológicas y una densa cobertura de banda ancha. A veces invocado como un arquetipo para una estrecha grieta continental, la extensión superficial confinada aquí contrasta con los indicadores geofísicos de una franja asimétrica y amplia de manto perturbado. Las condiciones termodinámicas en esta región son difíciles de precisar, con la fusión, las temperaturas y tal vez los volátiles jugando un papel tanto en la dinámica como en el control de los observables sísmicos. Este estudio presenta compresión () y onda de cisilla () velocidad () y atenuación () tomografía telesísmica del MER, desde la grieta hasta el flanco. Esto implica una nueva metodología para la medición y el control de calidad de la t* diferencial para los telesismos, evitando el enfoque extrínseco. Este es el conjunto de datos de tiempo de viaje y atenuación de ondas corporales más completo recopilados en el MER y Afar hasta la fecha, y el único modelo de tomografía de atenuación 3D de una grieta continental. Juntos, los modelos co-ubicados bien resueltos (,,) ayuda a restringir las condiciones físicas dentro de la grieta a través del análisis bayesiano que hace compensaciones de parámetros explícitos. La grieta es muy asimétrica, con un borde oriental agudo, pero velocidades bajas extensas, alta atenuación y organización de fusión implícita en gran parte de la meseta occidental de Etiopía, incluida la coincidencia con el vulcanismo alrededor del lago Tana. Un penacho profundamente arraigado está conectado a la grieta poco profunda. Tanto la atenuación como la velocidad implican una concentración de tensión extensional a lo largo del borde occidental del triángulo Afar».