SpaceX, Elon Musk, y un coche surcando el espacio

SpaceX, esa empresa que puede ser capaz de todo lo necesario para que los deseos de los amantes de la ciencia ficción se hagan realidad. Todos conocemos el afán de Elon Musk por lograr cosas realmente increíbles, pero esta vez ha conseguido superar su propio récord. Como comentábamos en artículos anteriores, la nueva misión que se proponían desde SpaceX se basaba en lanzar un cohete hacia la órbita hiperbólica de Marte para dejar un Tesla Roadster rojo girando miles de años alrededor del planeta rojo. Sí, un coche surcando el espacio. Y sí, lo han conseguido.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018