Richard Gere revela la ciudad de Cataluña a la que jamás viajaría: «No puedo, hay motivos muy concretos»

Richard Gere (Filadelfia, 31 de agosto de 1949) es una de las figuras más importantes de Hollywood después de protagonizar películas que son historia del séptimo arte, como pueden ser ‘American Gigolo’ (1980) y ‘Pretty Woman’ (1990). Este importante acto siempre ha estado muy relacionado con España porque su esposa, Alejandra Silva, es de nacionalidad española y por ello vive a caballo entre Madrid y Los Ángeles. En una reciente visita a Barcelona ha explicado los motivos por los que le es difícil visitar la Ciudad Condal.

Hace unos meses, Richard Gere fue noticia en España después de visitar Murcia para encender el gran árbol de Navidad de la ciudad junto a los niños y niñas con cáncer de la Fundación Aladina. La presencia del actor en la capital de la región copó portadas en toda España y fue otra señal de la relación del popular actor con nuestro país, y esto tiene una explicación: su mujer, Alejandra Silva, es de nacionalidad española. Por ello, desde otoño del año 2024 residen en una lujosa mansión valorada en 11 milones de dólares situada en Madrid, concretamente en La Moraleja.

Por ello, desde esa fecha viven a caballo entre la capital de España y Estados Unidos, donde el actor viaja asiduamente para cumplir con sus compromisos laborales. Incluso hace poco se publicó que el actor y su esposa habían comprado una casa en la preciosa ciudad de Oleiros, cerca de La Coruña natal de su esposa, y también cerca de la playa gallega. Recientemente, la estrella de Hollywood ha confirmado cuál es la ciudad de España que le enamora y a la que le es muy díficil visitar por todo lo que despierta cada vez que visita sus barrios más céntricos.

Richard Gere y la ciudad que no puede visitar

Richard Gere confesó que le es difícil visitar Barcelona en una visita a la Ciudad Condal con motivo de la presentación en el Barcelona Film Festival de ‘Sabiduría y felicidad’, uno de sus últimos trabajos, un documental inspirado en los pensamientos del Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. En la promoción de este trabajo concedió una entrevista a TV3 en la que explicó los motivos por los que no puede visitar Barcelona.

«No puedo pasear por las calles. Todo el mundo sabe que estoy aquí y es difícil», respondió de esta manera a la pregunta sobre por qué llevaba tantos años sin visitar la ciudad. «Es una ciudad preciosa», afirmó el actor que confesó que años atrás, cuando podía pasar desapercibido sin teléfonos ni redes sociales, visitó la ciudad de punta a punta porque «lo único que conocía era Gaudí». «Me encanta la arquitectura. La primera vez que vine, fui a ver todos los edificios que se podían visitar», afirmó en su día sobre una ciudad de la que está enamorado y visita menos de lo que le gustaría. Cosas de la fama.