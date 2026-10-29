Hoy, 29 de octubre de 2026, el clima en toda la provincia de Barcelona se presenta variable, con cielos nublados en el litoral y prelitoral y la posibilidad de alguna lluvia débil al inicio y al final del día. En el interior, las brumas matinales darán paso a un cielo poco nuboso. Las temperaturas descenderán en el nordeste, mientras que en el resto se mantendrán estables. Un viento suave, predominantemente del sur y este, soplará por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de octubre

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo se presenta como un lienzo despejado en esta jornada, invitando a los barceloneses a disfrutar de una mañana tranquila con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados. Aunque existe un leve riesgo de chubascos en las primeras horas, las nubes no parecen tener muchas intenciones de desbordarse. El viento soplará del sureste a una suave brisa de 10 km/h, lo que hará que el ambiente, a pesar de la alta humedad que se prevé, sea bastante llevadero.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 22 grados, ofreciendo un calor agradable que se complementará con un cielo igualmente despejado. La sensación de calor será máxima, alcanzando hasta los 21 grados, pero la tarde nos regalará un respiro con la estabilidad del tiempo, sin probabilidades de lluvia en un horizonte que se irá tiñendo de naranja conforme el sol se oculte a las 17:50. Con una jornada que ofrecerá varias horas de luz, será una buena ocasión para disfrutar al aire libre antes de que la noche se asiente sobre la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con probables lluvias

El cielo de L’ Hospitalet de Llobregat despierta hoy con tonos grises que avisan de la inestabilidad que se cierne sobre el día. Desde primera hora, el viento comienza a hacerse sentir, sacudiendo las hojas de los árboles y acompañando la fresca temperatura de 16 °C. A medida que avanza la mañana, una probabilidad del 30% de lluvias nos recuerda que la calma es relativa, especialmente con ráfagas de viento que superan los 30 km/h.

La variación entre la mañana y la tarde es notable: aunque se espera que el sol intente asomarse, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 °C, contrastando con la sensación térmica que puede bajar hasta los 15 °C. Con un 35% de probabilidad de lluvias durante el día y una humedad que roza el 95%, es recomendable no olvidar el paraguas al salir, ya que el tiempo puede jugar sus cartas y hacernos vivir un día sorpresivo.

Cielo nublado con mejoría al final en Badalona

El día amanece en Badalona con una temperatura agradable de 17°C y un cielo que, aunque parcialmente nublado, deja entrever algún rayo de sol. La probabilidad de lluvia asciende al 60%, por lo que es probable que las primeras horas de la mañana nos traigan algunas gotas, con una humedad relativa que podría hacer sentir el ambiente un poco pesado. De hecho, las ráfagas de viento alcanzarán hasta 30 km/h, así que es buena idea tener un abrigo ligero a mano.

A medida que avanza el día, la situación mejora y el sol se afianza, llevando la temperatura máxima a 21°C. La tarde se presentará sin lluvia, con un cielo más despejado y una sensación térmica que podría llegar a ser más cálida. Con 10 horas y 30 minutos de luz, esta jornada, que se inicia fresquita, promete terminar de manera más placentera antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 17:49.

Nubes y claros con brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con nubes que se alternan con claros y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 22 grados. La brisa del sureste, suave pero constante, puede hacer que la sensación térmica varie levemente, pero no se prevén precipitaciones en ninguna franja horaria.

Con un ambiente tranquilo y agradable, es un día ideal para salir a pasear o disfrutar de las actividades al aire libre. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar del entorno.