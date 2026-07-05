Hoy, 5 de julio de 2026, disfrutaremos de un cielo mayormente despejado en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas que seguirán ascendiendo, especialmente cálidas en el prelitoral y la depresión Central. El viento será suave, cambiando a dirección sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 5 de julio

Barcelona: cielo despejado y tarde calurosa

Las primeras luces del día se asoman sobre Barcelona y el cielo se presenta como un lienzo despejado que invita a disfrutar de un espléndido amanecer. Con temperaturas que rondan los 24 grados, el ambiente será cálido pero agradable, con un ligero soplo de viento del sureste que alcanzará los 20 km/h. A medida que avance la jornada, la sensación de calor irá en aumento hasta tocar los 34 grados, marcando una tarde de sol radiante, aunque la humedad estará en su punto más alto, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

A medida que el sol se desplace por el firmamento, la luz nos acompañará desde las 06:24 hasta las 21:27. No se prevén lluvias, lo que significa que se puede disfrutar de una velada al aire libre sin preocupaciones. Ya por la tarde, las temperaturas alcanzarán los 30 grados, ofreciendo un momento perfecto para relajarse en alguna terraza, mientras el viento suave continúa acariciando la ciudad. Con un clima así, Barcelona se convierte en el escenario ideal para cerrar el día con una puesta de sol memorable.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento fuerte hoy

En L’ Hospitalet de Llobregat, la mañana despierta entre una atmósfera de inquietud, con nubes grises que se amontonan en el cielo y un viento fuerte que resuena en las calles. A medida que avanza el día, la temperatura oscila de los 24 grados en las primeras horas hasta alcanzar un máximo cercano a los 34, pero ese calor se siente distinto con una fresca brisa que avanza por el área.

La transición entre la mañana y la tarde promete ser notoria: mientras la calma matinal permite disfrutar de un tiempo relativamente estable, a medida que el sol comienza a caer, el viento se intensifica, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h y una sensación térmica que podría bajar a 23 grados. Con un 0% de probabilidad de lluvia durante el día, es una jornada que, a pesar de su calor, requiere estar preparado, así que no olvide llevar una bufanda.

Día radiante para actividades al aire libre en Badalona

La jornada comienza con un amanecer despejado en Badalona, donde el sol se asoma a las 06:23, prometiendo un día de temperaturas agradables. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá alcanzando los 24 grados, mientras que la sensación térmica podría llegar hasta los 34, lo que nos advierte que será un día caluroso. La humedad, aunque relativamente baja con un 15%, mantendrá el ambiente fresco y ligero, ideal para disfrutar al aire libre.

Por la tarde, el calor se acentúa con máximas de 34 grados, pero se prevé que el cielo permanezca despejado, brindando un espléndido espectáculo hasta la puesta de sol a las 21:27. Un ligero viento del sur soplará a 20 km/h, aunque las ráfagas máximas alcanzarán los 40 km/h, por lo que conviene tener precaución. En resumen, se espera un día radiante sin probabilidades de lluvia, perfecto para disfrutar de las actividades al exterior.

Cielo nublado y aire fresco en Sabadell

El día se presenta con un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados. Durante la mañana, el cielo mostrará algunas nubes, aunque la probabilidad de lluvia es escasa. En la tarde, se mantendrá el ambiente semejante, con un leve viento del sur que podría aportar un ligero frescor.

Aprovechar esta jornada parece ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades diarias con un toque de relax, perfecto para desconectar y disfrutar del entorno.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET