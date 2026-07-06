Hoy, 6 de julio de 2026, el cielo se presenta despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque se espera algo de nubosidad en el Prepirineo por la tarde. Las temperaturas continuarán en ligero ascenso, alcanzando máximas elevadas y el viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de julio

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento sobre Barcelona, mientras la jornada se va abriendo paso. Con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 34 grados, el día invita a disfrutar del aire libre. Se prevé un ambiente cálido, aunque con una sensación térmica que podría alcanzar los 34 grados. A primera hora de la mañana, un suave viento soplará del este a unos 15 km/h, creando una brisa agradable. La humedad, que bajará a niveles más soportables, permitirá que la sensación de peso en el aire se disipe.

Ya por la tarde, el sol se mostrará generoso, concediéndonos horas de luz hasta que se ponga a las 21:27. Aunque en ningún momento se espera lluvia, el cielo puede estar algo cubierto. Las temperaturas se mantendrán agradables hasta caer la noche, momento en el que podremos disfrutar de una velada tranquila. Así, este día en la ciudad se presenta como una oportunidad perfecta para aprovechar al máximo lo que nos ofrece la estación.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y lluvias con viento fuerte

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat arranca con un ambiente irrequieto, donde las nubes se amontonan en el horizonte y el aire se torna fresco. A medida que avanza la mañana, se esperan lluvias intermitentes y un viento que sopla con fuerza, alcanzando hasta 40 km/h. La sensación térmica puede alcanzar los 34 °C, un contraste engañoso ante la inminente inestabilidad que se respira.

La mañana, aunque mitigada por temperaturas agradables, dará paso a una tarde marcada por un descenso térmico notable, con valores que rondarán los 26 °C. Mientras la humedad asciende, el viento fuerte se sentirá aún más presente, convirtiendo el entorno en un día de sensación térmica baja. Por ello, es recomendable salir con paraguas a mano y estar preparado para cualquier eventualidad.

Aprovecha el sol cálido hoy en Badalona

La jornada en Badalona amanece con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas del día, que comienza con temperaturas suaves y una mínima de 24°C. A medida que avance la mañana, los termómetros alcanzarán los 25°C, con un ambiente que, aunque cálido, se sentirá fresco gracias a la leve brisa del viento de SE, que soplará a 15 km/h. La humedad, que se mantendrá en torno al 20%, añadirá un toque de ligereza al ambiente.

Por la tarde, el sol hará sentir su presencia intensamente, alcanzándose una máxima de 33°C y una sensación térmica de hasta 35°C, lo que hará que el ambiente sea bastante caluroso. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un espléndido atardecer antes de que se ponga el sol a las 21:27. Así, la jornada se despide con un aire de calidez y alegría, con más de 15 horas de luz natural.

Cielo despejado y clima cálido en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. Aunque se registran algunas ráfagas de viento leves, no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin contratiempos.

Es un día ideal para pasear y aprovechar el buen tiempo. Las condiciones son perfectas para realizar actividades al aire libre, ya sea disfrutando de un café en una terraza o paseando por el parque.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET