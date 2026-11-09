Cielo muy nuboso con lluvia débil en toda la provincia, donde las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso generalizado. El viento se mantendrá flojo y variable. Aunque no habrá cambios significativos en las máximas, el clima invita a buscar refugio. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de noviembre

Barcelona: cielo cambiante con posibilidades de lluvia

El cielo se despereza lento esta jornada en Barcelona, donde una capa de nubes suaves promete un día cambiante. Con temperaturas que alcanzarán los 22 grados, la mañana se presentará fresca, entre 16 y 17 grados, acompañada de una sensación térmica similar. Sin embargo, la lluvia se asoma como un posible acompañante, aunque en las horas matutinas hay margen para que la humedad se mantenga a raya antes de que la tarde, más cargada, conjugue un ambiente más pesado, que podría traer consigo algunos chubascos.

Ya por la tarde, el viento se mantendrá en calma y el cielo mostrará una tonalidad más grisácea, con la temperatura rondando los 20 grados. La probabilidad de lluvia aumenta, así que puede que los barceloneses necesiten paraguas a medida que el día avanza. El sol, que se asomará tímidamente desde las 07:32, se despedirá a las 17:37, dejando atrás un día que, aunque inestable, nos recuerda que la primavera aún guarda sorpresas en su haber.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento con riesgo de lluvia

La jornada se presenta con un aire de inestabilidad en L’ Hospitalet de Llobregat, donde nubes amenazantes se agrupan en el horizonte y el viento comienza a cobrar protagonismo, trayendo consigo la promesa de cambios bruscos. Este amanecer fresco, con temperaturas que rondan los 15 grados y una alta probabilidad de lluvias que alcanzan el 80%, hace recordar que el tiempo puede ser tan impredecible como fascinante.

A medida que avanza la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 22 grados, pero por la tarde se espera un descenso notable en la sensación térmica. Con un 75% de probabilidad de lluvias y rachas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable salir preparado. Un paraguas no estará de más, pues las nubes copiosas podrían descargar su contenido en cualquier momento.

Ambiente variable con riesgo de lluvia en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un amanecer tranquilo, acompañado de temperaturas frescas que rondan los 15°C y un cielo despejado. Sin embargo, a medida que avanza el día, la temperatura alcanzará un máximo de 22°C, aunque la humedad se sentirá elevada, creando un ambiente un tanto pesado. Se prevé una probabilidad de lluvia del 55% en la tarde-noche, así que no hay que descartarla para las horas de la jornada. Las rachas de viento, aunque prácticamente inexistentes, se mantendrán en calma.

Este día nos brindará cerca de diez horas de luz, ya que el sol saldrá a las 07:32 y se pondrá a las 17:36. Con cielo mayormente parcial, el tiempo será variable, oscilando entre momentos soleados y la posibilidad de algunas nubes, sin que se registren rachas fuertes. Así, los badaloneses deberán estar atentos a cómo cambia el tiempo hacia la tarde, mientras disfrutan de un día mayormente fresco.

Día templado con nubes y claros en Sabadell

El tiempo presenta una jornada templada, con algunas nubes que alternarán con claros a lo largo del día. Se esperan ligeras posibilidades de lluvia, especialmente por la tarde-noche, pero sin grandes cambios que alerten a los ciudadanos. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados y el viento se mantendrá suave.

Es un día ideal para pasear y disfrutar del ambiente tranquilo que ofrece la ciudad. Las temperaturas agradables invitan a salir a las calles y participar en las actividades diarias con calma y disfrute, así que no dudes en aprovecharlo.