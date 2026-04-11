Previsión AEMET: Cambios en el tiempo en Castilla y León con lluvias, nubes y viento moderado

Hoy, 11 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variable, con cielos que pasarán de poco nubosos a nubosos o cubiertos. Las precipitaciones comenzarán en el norte por la mañana, extendiéndose hacia el este a lo largo del día, con chubascos y tormentas en el entorno del Sistema Central. Las temperaturas experimentarán un notable descenso y se prevén heladas débiles en zonas altas. El viento será variable, con intervalos moderados y rachas fuertes.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 11 de abril

Nubes y brisa fresca con sol por la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que podría dejar caer algunas gotas, especialmente en las primeras horas. La temperatura mínima rondará los 5 grados, mientras que la sensación térmica podría descender a 3, creando un ambiente fresco y algo cargado por la alta humedad. A medida que el sol asome a las 07:48, la brisa del viento, que soplará del norte a 20 km/h, podría hacer que la mañana se sienta más fría de lo habitual.

Ya por la tarde, el sol se mostrará con más fuerza, alcanzando una máxima de 15 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 16. La probabilidad de lluvia se reduce considerablemente, dejando espacio para disfrutar de un ambiente más seco y agradable. Con la puesta del sol a las 20:59, León tendrá unas horas de luz que invitan a pasear, aunque no olvidemos que el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 40 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 6 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 80%, especialmente en la tarde-noche, cuando las precipitaciones podrían ser más intensas.

El contraste es notable: la mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, pero la tarde traerá un manto gris y lluvias que podrían complicar los planes al aire libre. Con ráfagas de viento que alcanzarán los 40 km/h y una humedad que puede llegar al 80%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una temperatura mínima de 7 grados, que se siente aún más fresca, con una sensación térmica de 4 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva al 70%, lo que sugiere que es probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% y el cielo permanecerá cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, pero la sensación térmica podría llegar a los 23 grados, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado debido a la alta humedad, que alcanzará el 75%. Con la salida del sol a las 07:50 y su puesta a las 20:57, disfrutaremos de más de 13 horas de luz, aunque será un día marcado por la inestabilidad y la lluvia.

Valladolid: ambiente templado con nubes y lluvia

El tiempo se presenta con un ambiente templado y algo nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 20 grados, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente por la tarde-noche y un viento leve del noreste que podría hacer sentir un poco más fresco el ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando las horas de luz y el ambiente relajado que se respira. Las actividades diarias se verán favorecidas por un tiempo que, aunque variable, no traerá grandes sorpresas.

Cielo cubierto y lluvias intensas en Burgos

La jornada en Burgos se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frío que se acentúa por el viento del noreste, que soplará con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 15 grados, lo que hará que la mañana sea especialmente fresca, con un ambiente húmedo que podría traer lluvias desde la madrugada hasta el mediodía.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde y noche, donde se espera un panorama muy lluvioso. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta -1 grado.

Palencia: cielos nublados y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5 grados y una sensación térmica que puede descender hasta 1 grado. A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá nublado y se anticipan chubascos intermitentes que comenzarán a hacerse presentes desde media mañana, mientras el viento del noreste soplará a 20 km/h.

Con la llegada de la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 19 grados, pero la probabilidad de precipitaciones aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde se prevén lluvias más intensas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad alcanzará niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría.

Día fresco y lluvioso a la vista

en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados. La humedad es alta, lo que puede generar un ambiente algo pesado. A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en la tarde-noche, donde las precipitaciones serán casi seguras.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que las temperaturas oscilarán entre los 4 y 19 grados. Aunque el sol podría asomarse brevemente, la lluvia será la protagonista, así que mejor estar preparados para un día húmedo y fresco.

Segovia: cielo nublado y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo nublado y fresco, con temperaturas que rondan los 7°C. A medida que avanza la mañana, se esperan chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el mercurio alcanzará los 18°C, aunque la sensación térmica podría llegar a los 21°C.

Con el viento soplando del norte a una velocidad moderada, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde-noche promete precipitaciones continuas. La humedad relativa alcanzará niveles altos, por lo que es mejor planificar actividades en interiores.

Cielo nublado y lluvias esperadas en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementa, especialmente de madrugada a mediodía, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas. La sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más frío, aunque la temperatura máxima alcanzará los 22 grados por la tarde.

A medida que el día avanza, el cielo se mantendrá nublado y las lluvias serán casi seguras en la tarde-noche, con rachas de viento que podrían llegar a los 40 km/h. Con una humedad que oscilará entre el 30% y el 90%, la jornada se presentará variable y fresca. Con más de 13 horas de luz, el sol saldrá a las 07:44 y se ocultará a las 20:45, ofreciendo un día interesante para los sorianos.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET