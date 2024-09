Gallardo recuerda el pasado criminal del PSOE: «Crearon el mayor número de mártires del siglo XX»

El portavoz de Vox en las cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha recordado el pasado criminal del PSOE que impulsó múltiples revueltas violentas durante la II República con la quema de cientos de conventos e Iglesias. «Ustedes hicieron la mayor aportación de mártires a la Iglesia católica del siglo XX», ha dicho durante una réplica con motivo del debate sobre la Ley de Concordia que pretende derogar la socialista Ley de Memoria Histórica que el PP de Alfonso Fernández Mañueco aprobó en 2018.

García-Gallardo ha indicado que entiende el voto en contra del PSOE en relación a la Ley de Concordia porque la formación, a día de hoy, se siente heredera de sus 140 años de historia y de personajes «siniestros» como Francisco Largo Caballero o Indalecio Prieto. «Se sienten herederos de personajes malvados pero cuya memoria hay que recordad para tratar de evitar su repetición. Me gustaría recordar las declaraciones de Indalecio Prieto: «Estamos decididos a hacer en España lo que se ha hecho en Rusia el plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo», ha citado García-Gallardo.

Asimismo ha rememorado un discurso de Francisco Largo Caballero pronunciado el 22 de enero de 1936 donde el líder socialista dijo que si las derechas ganaban las elecciones habría que ir a una guerra civil. «Si triunfan las izquierdas con nuestros aliados podremos elaborar dentro de la legalidad, pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada», ha dicho el portavoz de Vox recordando el discurso del dirigente del PSOE.

El líder de la formación conservadora en la región ha continuado su intervención afirmando que no le importa que le llamen franquista en la cámara por no condenar el desarrollismo económico, industrial y turístico que propició el régimen de Franco o la posición neutral de España durante la segunda guerra mundial que el general defendió. «Tampoco condeno la decisión de acoger a miles de refugiados judíos», ha defendido. Ahora bien, sobre el pasado histórico de España, el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha dicho que, sin embargo, no reivindica «el legado de los líderes violentos del PSOE» ni la persecución religiosa a los católicos.

«Tampoco reivindico la falsificación de las actas que permitieron el fin de la democracia parlamentaria en España en 1936, tampoco el golpe de Estado de octubre de 1934 impulsado por ustedes junto a otras organizaciones de izquierdas», ha remarcado García-Gallardo quien también ha dicho que no reivindica «los excesos de la guerra civil ni de la posguerra» así como la limitación de derechos civiles, políticos y sindicales que desde Vox quieren defender.

«Nosotros lo que queremos de una vez por todas en España es una democracia seria, real y constructiva, no como la que ustedes nos quieren imponer limitándonos nuestra libertad de pensamiento e imponiendonos una versión histórica única, falsa, sectaria y mutilada», ha zanjado el portavoz de Vox.