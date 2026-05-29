Cuándo es el Día de Canarias: cómo se celebra, historia y origen

Mañana es 30 de mayo y en Canarias se vive este día de una forma muy especial. Se celebra el Día de Canarias y el ambiente cambia por completo, con más movimiento en la calle, música, bailes, trajes tradicionales y un festivo que habla de identidad pero también de origen, pero ¿sabes el porqué cada 30 de mayo es el Día de Canarias?.

Este día se celebra desde hace años y, como suele pasar, cada isla lo vive a su manera. En unos sitios habrá conciertos, en otros romerías, en otros simplemente reuniones familiares que se alargan más de la cuenta. Pero el fondo es el mismo ya que el de mañana, es un día que va más de lo cultural que de lo oficial, aunque tenga un origen bastante concreto. Porque sí, mucha gente participa, se viste con ropa tradicional o sale a ver qué hay en la plaza, pero no siempre tiene claro por qué se celebra justo el 30 de mayo. Se sabe que es el Día de Canarias, pero el motivo real no es tan conocido como parece.

Durante toda la jornada es habitual ver de todo un poco. Desde exhibiciones de lucha canaria hasta grupos tocando en directo en cualquier rincón, pasando por mercadillos, puestos de comida o actividades para niños, pero es importante no olvidar de dónde viene todo y el origen e historia de este día y por qué se eligió la fecha del 30 de mayo para celebrarlo.

Por qué el Día de Canarias es el 30 de mayo

La fecha no se eligió al azar. El 30 de mayo de 1983 se celebró la primera sesión del Parlamento de Canarias, poco después de que se aprobara el Estatuto de Autonomía en 1982. Ese día se considera el inicio del autogobierno del archipiélago dentro de la España democrática.

Fue la primera vez que las islas contaban con una institución propia que representara a todo el territorio, algo que hasta entonces no existía de esa forma. La sesión estuvo presidida por Pedro Cabrera y, con el paso del tiempo, esa fecha acabó fijándose como el día oficial de la comunidad autónoma.

A partir de ahí, el 30 de mayo empezó siendo una conmemoración más institucional, pero poco a poco fue cambiando. Hoy en día tiene bastante más de fiesta popular que de acto político, aunque el origen sigue siendo el mismo. De hecho, en muchos sitios lo que menos se percibe es esa parte institucional, sino que lo que domina es el ambiente en la calle con música, comida, gente reunida y una sensación bastante clara de que es un día diferente.

Una de las cosas más visibles es la ropa tradicional. No todo el mundo la lleva, pero sí es bastante habitual ver a grupos vestidos con trajes típicos, sobre todo en romerías o actos organizados. Cada isla tiene sus variantes y eso también se nota bastante.

La música tampoco falta con parrandas, grupos folclóricos, actuaciones improvisadas, etc…así que en muchos puntos del archipiélago es fácil encontrarse con gente tocando y cantando. Instrumentos como el timple o las chácaras suelen aparecer en casi todas estas escenas, y aunque no estés metido en ese ambiente, acabas escuchándolo.

Luego está la comida, que es otra parte clave del día ya que en muchas casas se preparan platos típicos o se aprovecha para salir a comer fuera. Las papas arrugadas con mojo suelen ser lo más repetido, pero no es lo único. También aparecen el gofio, los quesos o dulces tradicionales que no siempre se consumen a diario.

Y en ciudades como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria se organizan bastantes actividades. Conciertos, ferias, actividades para todas las edades, etc…. Pero si preguntas a mucha gente, te dirán que donde mejor se vive el Día de Canarias es en pueblos pequeños, donde todo es más cercano y menos organizado. Y luego, también hay espacio para actividades más específicas. Por ejemplo, los mercadillos de artesanía, exhibiciones de deportes tradicionales o incluso propuestas más diferentes, como actividades al aire libre o planes pensados para atraer visitantes. No todo es igual en todas las islas ni mucho menos.

Con el paso de los años, el Día de Canarias ha ido cambiando, pero sigue manteniendo esa mezcla que existe entre lo institucional y lo popular. Hay quien lo vive más como una fiesta y hay quien le da más valor al significado histórico, pero en general este es un día que se reconoce fácilmente en cualquier punto del archipiélago así que al final, más allá de lo que se haga en cada sitio, lo que se repite es la sensación de que es una fecha especial. No tanto por lo que pasó en 1983, que también, sino por lo que representa ahora mismo para mucha gente que lo celebra sin darle demasiadas vueltas, y especialmente cuando como ocurre este año, el día grande de Canarias cae en fin de semana.