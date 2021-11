Todos nos merecemos un capricho, especialmente si viene con descuento gracias a la semana del Black Friday. Ya sea unas zapatillas que nos encanten, una buena cena, un calendario de adviento especial o una joya, como es el caso de Pandora y es que es un buen momento para invertir en una joya de la firma si es de tus favoritas. Echa un vistazo a los descuentos en la colección de joyas de Pandora y escoge la que más te guste, ¡porque te lo mereces! No dejes pasar la oportunidad de tener eso que siempre has querido pero que nunca te has permitido.

¿Quieres ver cuáles son algunos de los productos de Pandora que podrás escoger durante el Black Friday? Te mostramos las joyas más interesantes y con mayor rebaja de la marca. ¡No te lo pierdas!

Anillo Halo Brillante de Pandora

A pesar de que en la descripción nos indican que es un anillo de compromiso, lo cierto es que el anillo Halo Brillante de Pandora es perfecto para ti si quieres llevar una piedra azul en tus manos. Te ayudará a aportar glamour a tu look en cualquier ocasión. El anillo cuenta con un llamativo cristal ovalado en color azul tallado en los laterales. Tiene un acabado en plata de primera ley y la alianza se ha decorado con brillantes circonitas cúbicas como un guiño a los diseños más tradicionales.

El precio de este espectacular anillo de Pandora por el Black Friday es de 71,20 euros, por lo que es una de las mejores opciones tanto para regalarte a ti misma como para regalar a otras personas. ¡A nosotros nos encanta!

Charm Dumbo de Disney

Los charms de Pandora son, sin duda, los más populares de toda su colección, especialmente los charms de Disney, que han supuesto un gran éxito en la firma. Uno de los que más gusta es precisamente el de Dumbo, un accesorio acabado a mano en plata de primera ley. Este personaje de Disney cuenta con grandes orejas pulidas, dedos grabados y ojos esmaltados a mano en color negro, lo que le da un acabado mucho más adorable. Además, el color amarillo de su sombrero ha sido aplicado a mano, por lo que es una pieza muy especial.

Su precio habitual se acerca a los 50 euros pero ahora, durante el Black Friday, tendrá un precio de 39,20 euros, ¡una ganga!

Pulsera Moments con cierre de Corazón y Diseño Cadena de Serpiente

La pulsera Pandora es todo un clásico, es por eso por lo que, durante los últimos años, hemos ido viendo cada vez más diseños disponibles, como es el caso de la pulsera Pandora Moments con cierre de Corazón y Diseño Cadena de Serpiente, una edición especial perfecta tanto para ti como para regalar.

Su precio actual con dos tonos, el color plata y el color oro rosa, es de 63,20 euros, que no está nada mal.

Pendientes brillantes con el infinito de Pandora

Los pendientes brillantes con infinito de Pandora son perfectos para Navidad, así que es el momento perfecto para comprarlos. Están hechos en plata de primera ley con circonitas cúbicas transparentes que aportan aún más brillos. Son ideales para las cenas y comidas de Navidad, ¿no crees?

Su precio es de tan solo 23,20 euros, ¿podemos pedir un precio mejor para unos pendientes de tanta calidad? ¡Por supuesto que no! Son perfectos para cualquier ocasión.