Cuando tomamos la decisión de tener un bebé son pocas las veces en las que tenemos en cuenta el mes o la época del año en la que estamos. A no ser que de forma específica queramos «programar» que el bebé nazca en un determinado mes o que no queramos pasar por un embarazo mientras por ejemplo estamos en verano, son pocas las veces que realmente nos paramos a pensar, cuál es el peor y el mejor mes para quedarse embarazada, pero lo cierto es que estos existen y no es algo que nos inventemos sino que incluso, lo ha investigado la ciencia.

El peor y mejor mes para quedarse embarazada

¿Hay un peor mes para quedar embarazada ? ¿Y uno que sea más adecuado? Por lo visto la decisión de quedarse embarazada no es algo que se deba basar tan solo en la época en la que estamos, pero sí que a partir de ahora puede que nos lo pensemos dos veces, si tenemos en cuenta lo que dice la ciencia al respecto.

De hecho, existe un estudio que realizó la Universidad de Indiana de EE. UU. en el que se afirmaba que quedarse embarazada en épocas específicas del año puede aumentar el riesgo de parto prematuro y problemas de salud para el bebé.

Junio, el peor mes para un embarazo

En dicho estudio, los investigadores concluyeron que junio es el peor mes para quedar embarazada porque los embarazos que comienzan durante este período tienden a ser más cortos que el promedio y pueden terminar en un parto prematuro.

¿Cómo llegaron a este resultado? Los académicos examinaron los datos relacionados con hasta 270 mil embarazos entre 2004 y 2009 y se centraron en las diferencias que surgieron en función de los diferentes períodos de concepción .

Pero, ¿por qué debería evitarse junio? Todo estaría en los factores ambientales que influyen en el progreso del embarazo, en particular en la absorción de vitamina D , una vitamina muy importante para la salud de la madre y el niño, que es sintetizada por el organismo gracias a la exposición a los rayos ultravioleta. del sol.

Los bebés nacidos en verano serían más fuertes, como muestran otros estudios recientes, gracias a que el cuerpo de la madre sintetiza mucha vitamina D en el tercer trimestre del embarazo.

Además, en esta época del año, la sangre de las mujeres contendría una mayor densidad de pesticidas (cuyos campos se rocían en verano) lo que afecta negativamente la salud de las mujeres embarazadas e incluso del feto.

Naturalmente, los investigadores señalan que estas son solo conclusiones teóricas y que no deben causar preocupación en las mujeres que se quedan embarazadas en junio: la investigación tuvo como objetivo principal comprender el vínculo entre la reproducción humana y la estacionalidad y cada embarazo es diferente de los demás.

Otoño el mejor periodo para un embarazo

Y de la misma manera que existe un mes «malo» para quedarse embarazada, existe uno que sería el «mejor de todos». En concreto tendríamos que hablar de toda una época que no es otra que el otoño. La razón para ello la encontramos como no, en otro estudio de la Universidad de Cambridge.

Dicha universidad investigó a más 450 mil personas y llegando a la conclusión de que quedar embarazada en la temporada de otoño ofrece una mayor probabilidad de tener un bebé más alto y más fuerte.

Los investigadores analizaron los datos relativos a miles de personas cruzando los relacionados con la altura y la salud, pero también con los logros académicos, con la fecha de nacimiento y, por tanto, de concepción . El resultado mostró que los sujetos nacidos entre junio y agosto son, en promedio, más altos y más saludables que los nacidos en los meses de otoño e invierno.

Pero, ¿por qué el otoño es la mejor época para quedar embarazada ? la respuesta ya la hemos avanzado antes ya que según las hipótesis de los estudiosos, los niños nacidos en verano serían más saludables porque la madre estuvo expuesta a una mayor cantidad de luz solar durante el segundo y tercer trimestre del embarazo .

Pero eso no es suficiente. Las investigaciones han demostrado que los bebés nacidos en junio, julio y agosto serían un 10% más altos que los nacidos en otras épocas del año.

Los beneficios de quedar embarazada en el otoño también serían evidentes para las niñas. Para los nacidos en los meses de verano, el riesgo de experimentar una pubertad precoz sería menor que para los demás. Y numerosos estudios científicos demuestran que la pubertad precoz puede aumentar las posibilidades de desarrollar determinadas enfermedades como problemas cardiovasculares o diabetes y es un peor indicador de salud.

La conclusión a la que llegamos entonces es que junio es el peor mes para concebir mientras que el otoño es la mejor época, pero no es algo que debamos interpretar como seguro al 100%. De hecho, la buena marcha de un embarazo está ligada a una multiplicidad de factores y lo más importante para garantizar un embarazo sano y fisiológico es llevar un estilo de vida saludable para garantizar la buena salud de uno mismo y del feto sin importar el mes del año en el que estemos.