El invierno está en pleno apogeo y tras todos los excesos de galletas y dulces de Navidad, puede que haya llegado la hora, de establecer nuevas reglas a la hora de alimentar a tus hijos . Es importante introducir aquellos productos que logren mantener fuerte el sistema inmunológico, dar energía y al mismo tiempo ayudar al cuerpo a resistir mejor el frío. Aquí tienes 5 ideas para la merienda de los niños en invierno

Ideas de merienda para niños en invierno

Cambiar un poco con respecto a lo que han estado merendando los niños durante las vacaciones navideñas no implica ofrecer meriendas que no les gusten. Todo lo contrario. Se trata de opciones saludables pero que a la vez están buenísimas. No se podrán resistir:

Yogur con fruta fresca

Un tarro de yogur blanco entero enriquecido con mucha fruta fresca. El invierno nos regala principalmente frutas cítricas. Puedes elegir combinar por ejemplo trozos de granada, de manzana, naranjas, mandarinas o peras. Si a tu hijo no le gusta la fruta picada, puede exprimir media naranja y mezclar el jugo con el yogur. Por un lado nutre, y por otro, estimula el sistema inmunológico gracias a la vitamina C presente en los cítricos en grandes cantidades.

Galletas y dulces caseros

Sin duda son mucho más saludables de lo que comprarías en cualquier tienda y si ya las habéis hecho en Navidad, se alegrarán de repetir la experiencia. Podéis elegir recetas clásicas como magdalenas de yogur o galletas de miel, o podéis preparaciones mucho más especiales y crear algo como un bizcocho de avellanas con papaya y melón.

Pizza

Ciertamente no es un alimento adecuado para todos los días, pero ya se sabe que es bueno variar y puede ser una buena opción en el caso de que lo que desees sea ofrecerles una merienda-cena. De vez en cuando, complementa la alimentación de los más pequeños con pizza casera. Usa tomates frescos, mozzarella y condimente con algo que le guste a tu hijo. De vez en cuando también puedes darle un capricho con unas rodajas de salchicha o jamón.

Pan y …

El pan es un ingrediente que va muy bien con muchos ingredientes. Cuando tengas poco tiempo para preparar un tentempié desde cero, puedes acudir a él. Untándolo con un velo de chocolate, queso para untar o en lonchas (como el queso de oveja), con crema de alcachofas o un paté de atún, ¡habrás obtenido un refrigerio nutritivo y delicioso que tu hijo agradecerá mucho!. Y mejor si además, el pan es integral.

Frutas frescas, cocidas o secas

Puedes crear unas brochetas de frutas de temporada o coger castañas asadas y hervirlas con hinojo. También puedes optar por una buena manzana al horno espolvoreada con canela y azúcar . De lo contrario, ¿qué tal los frutos secos? Ofrécele a tu hijo un buen plato de almendras, nueces, dátiles … ¡todo listo para disfrutar! Recuerda que estos últimos son calóricos, ¡así que no te excedas!.