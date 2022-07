Cuando se trata de recién nacidos o en todo caso de bebés o de niños muy pequeños, no es tan fácil poder medir la fiebre de tus hijos, sobre todo si eres padre primerizo. Saber cómo medir la fiebre de niños y recién nacidos es importante para todos los padres que buscan la herramienta más adecuada para obtener lecturas fiables y no invasivas. Lo habitual es elegir entre dos alternativas: el termómetro digital, que es el tradicional, o el termómetro de oído, pero también está la cuestión de dónde es más fiable tomarle la temperatura a un bebé y precisamente todas estas dudas te las resolvemos a continuación.

Dónde tomarle la temperatura a un bebé

Tomarle la temperatura a un bebé no es una tarea nada fácil, todo lo contrario. Y es que, por regla general, no para de moverse y no se siente a gusto teniendo un termómetro en su cuerpo. Por eso, es fundamental que los padres hagan todo lo posible porque su hijo esté tranquilo y relajado.

Si el pequeño está nervioso, no se debe optar por el termómetro que se introduce en el ano. Y es que cualquier movimiento que haga, mientras se intenta ponérselo, puede ocasionarle un daño.

Por otro lado, deben evitarse las tiras para detección externa, diseñadas para colocarse en la frente. En definitiva, es mucho mejor confiar en un dispositivo digital, teniendo en cuenta que la fiabilidad del valor que se muestra también varía según la parte del cuerpo en la que se mida la fiebre. Este tipo de dispositivos se pueden usar además en la frente o en el oído y aunque puede que el bebé se mueva son más fáciles de usar.

No se recomienda tampoco medir la fiebre por la boca , también por los riesgos que pueden surgir en el caso de niños muy pequeños. Si no hay alternativas a medir la fiebre por la boca, debe saber que en los 30 minutos antes de tomar la temperatura, el niño no puede beber ni demasiado caliente ni demasiado frío. Para medir la temperatura corporal de los recién nacidos son preferibles las medidas inguinal y axilar y en concreto esta última parece ser la que mejor resultado nos va a dar.

Tomar la temperatura en la axila del bebé

Ya hemos dicho que la mejor alternativa es optar por medirle la temperatura en la axila. Y para conseguir saber a ciencia cierta si tiene fiebre o no desde esa parte del cuerpo, se deben tener en cuenta los siguientes consejos:

Ir a una habitación de la casa donde el ambiente no esté frío, ya que al pequeño se le debe quitar la camiseta interior. Acto seguido es importante que se le limpie la axila con una toallita seca. A continuación, el padre o la madre le cogerá en el regazo y le tranquilizará contándole un cuento o cantándole. Luego, cuando esté relajado, se le colocará el termómetro en la axila. En este sentido, es fundamental que ese dispositivo sólo toque la piel y no la ropa. El adulto, sin presionar, le debe sujetar el brazo al cuerpo para que así se pueda medir bien la temperatura y el termómetro no se caiga. Para evitar que el bebé se sienta incómodo por el objeto extraño que siente, se le debe seguir teniendo distraído hablándole. De esta manera, sólo quedará esperar para oír el pitido del termómetro que indique que ya se ha tomado la temperatura. Así, al escucharlo se le retirará de la axila suavemente y se verá si tiene fiebre, cuando marque 38º o más, o si sólo es febrícula, de 37,9º para abajo.

¿Cómo se realiza una medición de fiebre rectal?

En caso de que te inclines a medir la fiebre por vía rectal , aunque ya hemos dicho que no es el método más recomendable, antes de utilizar el termómetro es bueno recordar desinfectarlo con un poco de alcohol. En cuanto a la posición del bebé, sin embargo, puede ser supino o prono: no hay diferencias particulares. Cuando se coloca al bebé boca abajo, se deben levantar las piernas, para facilitar la medición de la fiebre ; la punta del termómetro debe lubricarse con vaselina o, alternativamente, con unas gotas de aceite. La inserción del dispositivo debe ser muy delicada: una mano mantiene quieto al bebé y la otra maneja la posición del termómetro. Por ser un método quizás algo delicado para el bebé ya hemos dicho que es mejor evitar esta alternativa.

¿Cuánto dura la medición de la fiebre?

Para medir la fiebre en niños y lactantes es necesario esperar unos tres minutos, el tiempo necesario para que el niño se calme, por lo que no hay riesgo de que la agitación altere el resultado. Cabe recordar que la fiebre debe medirse entre comidas, ya que un aumento de temperatura es fisiológico cerca del almuerzo o la cena. Es recomendable medir la fiebre antes del desayuno , por la mañana, y antes de la cena, por la noche. Sin embargo, se debe tener en cuenta el estado general del niño: puede ser que un niño con fiebre de 39 sea mucho más activo que un niño con una temperatura más baja. Esto quiere decir que la detección de fiebre es importante, pero la temperatura corporal del bebé no es un valor absoluto: es mucho mejor prestar atención a las condiciones del niño y cómo eventualmente evolucionan.