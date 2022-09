Tener un nuevo bebé en casa implica que tengamos que tener varias conversaciones con nuestro hijo mayor y una de ellas tendrá que ver con el hecho de la alimentación que le vamos a dar al recién nacido. Llegará entonces un momento en el que tendremos que hablar de la lactancia materna con el hijo mayor y aunque puede parecer una tarea difícil, lo cierto es que no tiene porqué serlo si entendemos la lactancia materna con una parte normal de la vida de muchos niños y niñas. Sin embargo, si el bebé mayor no ha tenido la experiencia de la lactancia o evidentemente no se acuerda de cuándo él tomaba el pecho, es posible que tenga algunas preguntas cuando vea a su hermano pequeño tomando la leche del pecho de mamá.

Cómo hablar de lactancia materna al hijo mayor

Este es uno de los puntos más importantes de la lactancia materna, especialmente en nuestro mundo moderno. La lactancia materna es simplemente parte de una vida normal y saludable para muchas familias que optan por practicarla. Puedes explicarle a tu hijo que los mamíferos tienen glándulas mamarias en sus senos que producen leche específicamente para alimentar a los bebés.

Dado que los humanos son mamíferos, esto incluye madres y bebés al igual que en su familia.

También puedes explicar que la lactancia materna ha sido parte de la vida durante miles de años. Es la forma en que el cuerpo humano fue creado para alimentar a los niños. La lactancia materna es el proceso más normal y natural para la ingesta de nutrientes del bebé, y comenzar la conversación desde aquí es clave.

Fomentar una visión saludable de los procesos naturales del cuerpo es parte de la promoción de la salud familiar en general. Esta conversación es tan importante como abordar el tema de la salud sexual, fomentar la actividad física y educar sobre la salud mental.

Los bebés necesitan comida

Al igual que todos los demás, los bebés tienen hambre. Y cuando los bebés tienen hambre, como saben, necesitan ser alimentados. Este aspecto absolutamente puede ser parte de la conversación en sus formas más simples. Se puede explicar que así se alimentan muchos bebés y que cuando tienen hambre necesitan comer como los demás. Esto puede ser cierto tanto al ver a una madre lactante en público como en respuesta a una pregunta curiosa sobre la lactancia en el hogar.

Los senos no son principalmente sexuales

Si sus hijos son mayores, en particular adolescentes y preadolescentes, es muy posible que se vean influenciados por el mundo que los rodea. A menudo, esto puede significar que aprenden cosas nuevas de su entorno y te presentan nuevas ideas. Sin embargo, esto también puede significar que acaben absorbiendo las ideologías tóxicas de los demás. Desde los códigos de vestimenta de la escuela que controlan el cuerpo de las niñas hasta los compañeros que han sido educados en la cosificación de la mujer, tus hijos pueden haber asimilado en algún lugar la idea de que los senos son algo inapropiado o indecente por relacionarlos con lo sexual. Déjales claro que esto no es así y cuál es la importancia de los senos de la mujer para poder alimentar al bebé.