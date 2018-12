Aunque aún faltan días para la llegada de Santa Claus, lo cierto es que ya son muchos los niños de todo el mundo que están redactando misivas a ese personaje pidiéndoles regalos. Precisamente ahora se ha hecho viral la emotiva carta de un niño a Papá Noel. Carta que ha conseguido emocionar a todo el mundo.

¿Quieres descubrir el porqué ha conseguido tocar el corazón de todo el mundo? Te lo contamos a continuación:

El protagonista

Bakhtiyer Sindrov. Este es el nombre del niño de 5 años que ahora se ha convertido en noticia en todo el mundo. Se trata de un menor que a pesar de su corta edad ha sufrido una gran tragedia en su vida que le ha marcado. Por eso, lo que él pide a Santa Claus, nada tiene que ver con lo que suelen solicitar otros pequeños. En su caso, no quiere juguetes de ningún tipo, desea algo mucho más importante y valioso que un simple objeto material.

La importancia de su mensaje

El origen de esta historia hay que encontrarlo años atrás, cuando Bakhtiyer era solo un bebé. Y es que en ese momento su casa familiar, situada en Uzbequistán, fue asolada por un gran incendio. El pequeño consiguió sobrevivir, pero su cuerpo fue víctima de enormes quemaduras debido a que el fuego se originó justo al lado de la cuna donde dormía.

La escueta economía familiar impide que sus padres hayan podido invertir en médicos y cirujanos para que el aspecto del niño mejore respecto a las quemaduras que sufre. De ahí que ahora tenga la cara totalmente desfigurada y, como se ha dado a conocer, cuando sale a la calle va tapado con una manta porque su familia sabe que el aspecto del menor llega a sorprender e incluso, como esa ha indicado, “asusta a la gente”.

La emotiva carta de un niño a Papá Noel

Dada la situación que vive, el pequeño ha escrito una carta muy especial a Papá Noel en la que le pide algo muy importante para él. ¿Quieres saber de qué se trata? Lee la carta, que dice así:

“¡Hola, Papá Noel! Me quemé cuando era un niño. Perdí la cara en el fuego y desde entonces tengo que esconderme de las personas porque les asusto. Me tengo miedo a mí mismo cuando me miro en el espejo. No tengo nariz, orejas o cabello.

Mi mamá dice que no iré a la escuela. A menudo me duele, pero no lloro. Mi madre sí. Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, y nunca lloraré en mi vida en ese momento. Solo quiero ser como otros niños”.

Se hace viral

Como hemos mencionado, la mencionada misiva a Papá Noel se ha hecho viral y el caso de este pequeño ha conseguido enternecer a todo el mundo. Y es que es realmente duro que un niño de tan corta edad tenga que afrontar esa situación y que lo único que pida es poder tener el aspecto como el de cualquier otro menor.

Precisamente por todo lo expuesto, esa carta, además, ha sido enviada a una ONG del país donde reside el menor con la esperanza de que esa o alguien que haya conocido su casa apueste por ayudarle a conseguir el objetivo que persigue.

Así, por ejemplo, se ha sabido que gracias a una organización de ese tipo ha conseguido en este tiempo tener un tratamiento con el que ha podido recuperar los párpados, los labios y los dientes. Eso sin pasar por alto tampoco que, de esa misma manera, recientemente fue sometido a una intervención con la que le injertaron varios implantes. De esta manera, lo que se pretende conseguir es que pueda tener nueva piel en la zona del cuello, sustituyendo así a la que tenía quemada en esa zona.

Habrá que esperar para ver si alguna ONG, organismo o particular puede seguir contribuyendo a realizar el sueño y el deseo que el menor tiene. Ojalá Papá Noel pueda hacer realidad su sueño.