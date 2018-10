Cuidar de los hijos supone estar pendientes de su alimentación, de sus rutinas y horarios, de su educación y, por supuesto, de su salud. Precisamente por este último motivo es importante que los padres estén alertas a cuando descubren que sus pequeños puedan presentar un problema de alopecia, del que excluimos en este artículo a los bebés. Por regla general, esta se produce de forma temporal y se debe a una serie de razones muy concretas que ahora vamos a dar a conocer a continuación. Sí, vamos a exponer las principales responsables por las que se les cae el pelo a los niños.

¿Preparado para tomar nota?:

Estrés

Sin lugar a dudas, uno de los motivos que pueden traer consigo que a tu hijo se le caiga el pelo es el estrés que sienta. Cuando esa es la causa esta situación se conoce como alopecia nerviosa.

Entre las situaciones que pueden motivar ese estrés o ansiedad que siente se encuentran desde la pérdida de un ser querido hasta una situación traumática pasando por tensión e incluso por ser víctima de acoso escolar, entre otras causas. Eso sin pasar por alto que algo tan sencillo como adaptarse a una nueva ciudad o un nuevo barrio también le pueden hacer vivir algo así.

Dermatitis seborreica

De la misma manera, no podemos pasar por alto que también esa pérdida del cabello puede deberse a una dermatitis como esta que se manifiesta a través del pelo grasiento y de caspa considerable. No obstante, la misma, por regla general, no queda ahí sino que también trae consigo tanto picores como la aparición de costras de distinto tamaño en lo que es el cuero cabelludo.

Cambios en el ciclo del pelo

En esta lista de razones por las que se les cae el pelo a los niños hay que incluir que esa situación puede ser debida simplemente a que se ha producido un cambio en el ciclo del cabello. Además, también puede suceder que ese ciclo se ve interrumpido. Distintas son las causas que pueden propiciar esa alteración, aunque una de las más frecuentes suele ser la ingesta de determinados tipos de medicamentos.

La tricotilomanía

Quizás no lo sabías, pero otra causa de esa caída es la llamada tricotilomanía. Posiblemente por este nombre no sepas de qué se trata, pero básicamente es la compulsiva manía o hábito que tienen ciertos niños de arrancarse el pelo. Es cierto que, los estudios llevados a cabo, establecen que es más habitual entre adolescentes, pero también puede darse en pequeños.

Peinados excesivamente tirantes

Por supuesto, no hay que olvidar que otra razón para que a tu hijo se le caiga más el cabello es que se le están realizando peinados muy tirantes. Nos estamos refiriendo, sobre todo, a coletas muy repeinadas o a trenzas, por ejemplo. Y es que esos peinados y el empleo de accesorios para el pelo, como gomas u horquillas, propician que se desarrolle demasiada tracción sobre el cabello y den como resultado la situación mencionada.

La tiña del cuero cabelludo

De la misma manera otra causa de esa pérdida del pelo es este hongo que ahora nos ocupa. El mismo afecta al cuero cabelludo y hay que destacar que es transmitido por perros y gatos, concretamente tiene lugar al tocarlos. Eso sí, sobre todo, nos estamos refiriendo a lo que son animales callejeros.

Otros datos de interés

Además de los expuestos, podemos establecer otra serie de aspectos relevantes acerca de la caída del cabello en niños: