¿Cómo lograr que tus hijos recuperen el apetito?

Unos de los aspectos que más hay que cuidar con respecto a los niños son su salud y también su alimentación. Precisamente por eso hay que poner especial hincapié en que recuperen el apetito cuando se encuentran sufriendo una situación que trae consigo que pierdan las ganas de comer.

A continuación, te vamos a dar conocer una serie de pautas para poder lograr que vuelvan a tener hambre y que lo hagan como es debido en pro de su crecimiento, de su desarrollo y de su bienestar en distintos sentidos.

Consideraciones previas

Antes de entrar de lleno en lo que son los consejos para lograr que recuperen el apetito, tenemos que conocer el porqué pueden llegar a perder el hambre. Nos estamos refiriendo a situaciones tales como las siguientes:

Sufrir algún tipo de enfermedad es una de las principales causas que les lleva a perder las ganas de comer. En este caso, no solo habrá que llevarles al pediatra para que les imponga el tratamiento adecuado para que se curen sino que habrá que entender que su falta de hambre es debido a esa circunstancia.

De la misma manera, también cabe la posibilidad de que no tengan ganas de comer sencillamente porque se encuentran sufriendo situaciones realmente complicadas en su día a día como pueden ser que son víctimas del acoso escolar.

Problemas que les están afectando a nivel personal y emocional también pueden traer consigo esta situación que nos ocupa. En concreto, pueden estar sufriendo como consecuencia de la separación de sus padres, de la pérdida de un ser querido…

Consejos para lograr que recuperen el apetito

Una vez que has podido tener en cuenta esos aspectos previos que resultan tan importantes, llega el momento de descubrir las recomendaciones que, sin lugar a dudas, ayudarán a lograr el objetivo que nos ocupa. Nos estamos refiriendo a aspectos tales como los siguientes:

No perder la paciencia

Sin lugar a dudas, uno de los consejos más importantes es que los padres en todo momento deben no perder la paciencia. Es decir, deben optar por estar tranquilos y por no dejarse llevar por los nervios, ya que si pierden los papeles y se alteran lo que conseguirán es empeorar la situación. No por gritar a los hijos y obligarles “cual generales” a que coman, lo harán. Si actúan de esa manera lo que lograrán será todo lo contrario, que los pequeños muestran más rebeldía y reticencia a querer comer.

Por eso, deben ser, como hemos mencionado, pacientes. Poco a poco irán logrando conseguir su fin si van llevando a cabo las recomendaciones mencionadas.

Apostar por alimentos que les resulten atractivos

Otro de los aspectos que merece la pena tener en cuenta a la hora de lograr que recuperen el apetito es que hay que apostar, en la medida que sea posible, por llevar adelante un menú para los niños donde de forma frecuente estén presentes alimentos que les gustan. Y es que será más fácil que pongan menos reticencias a tomar productos que les satisfacen de forma considerable. Así se puede optar por prepararles recetas que siempre han conseguido encantarles cuando las han tenido a la mesa.

Eso sí, tienen que ser alimentos saludables. Es decir, si les gustan las patatas fritas o las hamburguesas no se puede llevar adelante una dieta sustentada básicamente en esas propuestas porque eso no les beneficiará en absoluto.

Mantener un horario fijo de comidas

En esta lista de consejos para que recuperen el apetito está también el hecho de que es necesario apostar porque en casa existan unos horarios fijos para cada una de las comidas. Y es que seguir unas rutinas en este sentido les facilitará el que tengan hambre y se sienten a la mesa con ciertas ganas de comer. Tomar el almuerzo cada día a una hora o incluso la cena, “alterará” sus organismos y les llevará a no tener ganas de comer nada.

Además de todos los consejos establecidos, podemos destacar que también es importante no solo que toda la familia coma unida, porque eso creará un buen ambiente que facilitará que esos instantes se asocien a momentos positivos, sino también que se les dé a los niños platos y recetas en pequeñas porciones. Esto último ayudará a que, poco a poco, vayan comiendo más y más. Y es que si de golpe se les pone comidas copiosas se logrará que ya de primeras los rechacen.