Consejos para viajar con niños sin que lleguen a marearse

Uno de los principales problemas que se tienen a la hora de viajar con niños es que estos lleguen a marearse. Circunstancia esta que trae consigo que vomiten, que se sientan realmente mal, que haya que parar con mucha frecuencia…Es decir, que el trayecto resulte ser complicado y pesado para todos. Por ese motivo, ahora vamos a darte a conocer algunas de las mejores recomendaciones para realizar cualquier tipo de viaje sin que sufran de esa manera:

Consideraciones previas

Antes de proceder a entrar de lleno en los mejores consejos para que no se mareen los más pequeños de la casa, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos necesarios al respecto:

Es muy frecuente que los menores con edades comprendidas entre los 2 y los 11 o 12 años se pongan mal cuando viajen . Hay que exponer que la principal causa de esa situación es que no tienen desarrollado por completo su sentido de la coordinación y del equilibrio.

. Hay que exponer que la principal causa de esa situación es que no tienen desarrollado por completo su sentido de la coordinación y del equilibrio. Hay pequeños que, además de sentir mareo, vomitarán. Por eso es necesario llevar siempre cuando se viaje bolsas de plástico para que puedan usarlas para verter ahí sus vómitos.

para que puedan usarlas para verter ahí sus vómitos. Una de las situaciones que más provocan que los pequeños sientan mareos es que no van mirando únicamente hacia el frente sino que lo hacen para varias direcciones.

Mirar fijamente un punto, como puede ser una tablet o un libro, puede favorecer el que se mareen con mucha más facilidad.

Consejos para viajar con niños sin que sufran mareo

Una vez que has podido tener en cuenta los citados aspectos iniciales, llega el momento de conocer los consejos para evitar que los niños puedan marearse cuando viajan:

La temperatura

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más puede influir a la hora de que un menor se sienta mal cuando viaja es la temperatura que hace en el interior del vehículo. Por eso, es importante que sea la temporada del año que sea el ambiente del coche esté a unos grados que permitan conseguir comodidad y confortabilidad.

Por eso, tanto si se pone el aire acondicionado como lo que es la calefacción deben estar a una temperatura que no sea fuerte. Y es que el exceso de calor o de frío favorece que el niño pueda llegar a marearse.

La conducción

De la misma manera es realmente importante tener claro que otra causa que puede motivar los mareos de los más pequeños es el tipo de conducción que se realiza. Por eso hay que poner especial cuidado a la misma y conseguir que esta siga los siguientes patrones:

No debe ser brusca , porque si lo es favorece que los niños empiecen a sentirse indispuestos.

, porque si lo es favorece que los niños empiecen a sentirse indispuestos. Hay que evitar los acelerones inesperados así como los frenazos.

inesperados así como los frenazos. De la misma manera hay que tener en cuenta es fundamental que se proceda a respetar los límites de velocidad .

. Al tomar las curvas debe hacerse con suavidad y es que una forma “violenta” de hacerlo puede dar lugar a que los niños comiencen a tener los primeros síntomas de mareo.

Alimentación previa

Quizás no lo sabías, pero es esencial que cuando vayas a viajar con niños estos inicien el trayecto no solo no teniendo el estómago vacío sino también habiendo realizado una comida que no resulte pesada. Y es que si la digestión es lenta y les cuesta se considera que favorecerá que se mareen.

Además hay que tener en cuenta que es necesario que tampoco hayan tomado ningún tipo de producto con mucha grasa o muy especiado.

El entretenimiento

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto tampoco el hecho de que es importante que se tomen medidas para que los niños vayan entretenidos y así no se “concentren” en que se sienten mareados. ¿Qué hacer al respecto? Apostar por medidas como las siguientes: