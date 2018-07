Fortnite, el juego que arrasa entre los niños y está generando casos de adicción

Que vivimos en un sociedad donde la tecnología está presente por todas partes es innegable. Y también lo es el hecho de que los niños desde que nacen están ya prácticamente pegados a un teléfono móvil, a una tablet o incluso al ordenador. De ahí que en sus vidas cobren relevancia juegos y videojuegos de todo tipo como el que ahora está arrasando entre los menores. Nos estamos refiriendo a Fortnite, que merece la pena que lo conozcas si tienes hijos pequeños porque está provocando casos de adicción.

Sigue leyendo y conoce todos los datos más importantes al respecto.

¿Qué es Fortnite?

Lo primero que hay que hacer es comenzar conociendo qué es Fortnite. Pues bien, se trata de un juego que pertenece a la empresa de referencia Epic Games, conocida por el emblemático juego “Unreal”.

Este juego de formato dibujos animados se puede descargar y jugar de forma gratuita, puede ser disfrutado por pequeños a partir de 7 años y se desarrolla de forma online. En concreto, cuando uno comienza la partida se enfrenta a una partida donde puede haber un máximo de 100 jugadores en línea.

El objetivo del mismo no es otro que sobrevivir. Sí, solo un jugador puede quedar vivo en el juego por lo que hay que matar al resto. Para eso, se pueden hacer uso de todo tipo de armas, emplear poderes, construir trampas, darle forma a refugios…Eso sí, no aparece sangre en ningún momento e incluso se considera que tiene cierto toque de humor.

Asimismo, hay que exponer que, aunque es gratuito, incluye varias opciones de pago para comprar armas o para conseguir más poderes, por ejemplo.

Casos de adicción

Fortnite, además de todo lo expuesto, se ha convertido en el juego del que más hablan todos los niños. Es más, incluso adultos famosos como Antoine Grizmann, jugador del Atlético de Madrid, o el actor Will Smith se han manifestado fans incondicionales del mismo.

Así, en los patios de los colegios e institutos, todo el mundo habla de ese. Es más, incluso ya se han dado varios casos de adicción que han “activado las alarmas” respecto a entretenerse con Fortnite. Sin embargo, el más conocido ha sido el de una niña de 9 años de Reino Unido que ha tenido que comenzar una etapa de rehabilitación para poder “desengancharse” de Fortnite.

Tras dos meses jugando empezó a obsesionarse hasta tal punto con él que no dormía porque se pasaba las noches entretenida con ese. Es más, podía orinarse encima solo por no ir al baño mientras jugaba, sus notas escolares bajaron considerablemente, gastaba más de 50 euros al mes en el juego…No obstante, no hay que pasar por alto que incluso llegó a agredir a su madre por limitarle el tiempo que podía pasar jugando.

A raíz de este caso y de algunos similares, los padres han comenzado a preocuparse de forma contundente e inclusos se ha puesto en marcha una campaña en la plataforma Change.org de recogida de firmas para acabar con ese juego.

¿Por qué engancha?

Juegos hay muchos al alcance de la mano de los pequeños, por eso nos preguntamos ¿qué engancha del mismo? Los expertos consideran que aspectos como los siguientes:

Es gratuito y se puede usar desde una gran variedad de dispositivos : móviles, ordenador, tablet, consola…

Los padres son más permisivos porque, aunque consiste en acabar con los demás jugadores, es mucho menos sangriento que otros.

Se puede jugar con muchas personas a la vez e incluso se puede mantener conversaciones con esas.

El juego es muy entretenido porque, además de acabar con los demás, da la posibilidad de bailar sobre el cuerpo de los que han perdido, se pueden usar distintas indumentarias, existe una gran variedad de poderes, se pueden construir numerosas edificaciones…

Si tus hijos disfrutan de Fortnite, es importante que sigas una serie de recomendaciones en pro de evitar que puedan acabar enganchados al mismo: