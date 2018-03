Muere el hijo de 5 años de Cañizares

Sin lugar a dudas, perder a un ser querido es siempre muy doloroso, pero más aún cuando se trata de un hijo. Y precisamente en ese duro trance se encuentran ahora el ex portero Santiago Cañizares, quien jugara en equipos como el Valencia y el Real Madrid, y su esposa (Maite García). Y es que ha fallecido su hijo de 5 años, uno de los trillizos que tienen, después de llevar un año luchando contra una dura enfermedad.

Todos los datos a continuación.

Santiago Cañizares da la noticia

El propio padre, que actualmente trabaja como comentarista en la Cadena SER y Movistar Plus, ha sido quien no ha dudado en dar a conocer el fallecimiento de su hijo Santi. Un pequeño que, como hemos mencionado, es uno de los trillizos y uno de los cuatro hijos que el ex guardameta ha tenido con su actual y segunda esposa.

Desde hace un año el pequeño venía luchando contra una grave enfermedad, de la que parece que se encontraba bastante bien. No obstante, al parecer, hace dos semanas recayó y se colocó en una grave situación de la que no ha podido recuperarse desgraciadamente.

Tras fallecer, Cañizares no ha dudado en compartir su dolor con todas las personas que le quieren. Por eso, ha optado por hacer uso de su perfil en la red social Twitter para contar el fallecimiento de su hijo.

Lo ha hecho con el siguiente mensaje:

“Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz y habiendo comprendido su misión, en estos cinco años que nos ha acompañado. #santicampeon”.

Una publicación esa que ha conseguido reunir muchísimas reacciones, concretamente mensajes de pésame y de ánimo no solo de fans sino también de compañeros y amigos del ex futbolista. Entre esos destacan algunos tales como estos:

“Muchísima fuerza y mi más sentido pésame para ti y toda tu familia” ( Fernando Llorente ).

). “Recibe nuestro sincero y sentido pésame. Un abrazo para ti y para toda la familia. Descanse en paz” ( F.C. Barcelona ).

). “Mi más sentido pésame, amigo. Un abrazo fuerte para toda la familia” ( Cesc Fábregas Soler ).

). “El Real Madrid lamenta profundamente el fallecimiento de Santi, hijo de @santicanizares, y hace extensivas sus condolencias a toda la familia y amigos”. ( Real Mad rid )

) “En nombre de todo el valencianismo, queremos mandar un fuerte abrazo a @santicanizares y a su familia por esta trágica pérdida. D.E.P #santicampeon”. (Valencia C.F)

Estos mensajes son solo una muestra de cómo ha reaccionado el mundo del fútbol ante el fallecimiento del pequeño. Así, no hay que olvidar que la selección española, que anoche se enfrentó en un partido a Alemania, lució un brazalete negro en duelo por esa pérdida. Es más, Rodrigo no dudó en dedicarle el gol que anotó al hijo de Cañizares y también a este. Por eso, no dudó en subir las manos y señalar con sus dedos al cielo.

La emotiva despedida de la madre del pequeño

La mamá del pequeño, Maite, también ha querido manifestarse al respecto en redes sociales. Así, no ha dudado en colgar una fotografía de su hijo que ha acompañado del siguiente y emotivo mensaje: “Mi amor, mi vida, mi ángel. Gracias por todo lo que me has enseñado y por la PAZ que me dejas! Respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo. TE AMO!!”.

El hermano del niño también le rinde su homenaje

Otro familiar del menor que también ha querido rendirle homenaje al pequeño ha sido su hermano mayor, Lucas de 15 años que juega en el cadete A del Real Madrid. En concreto este ha optado por subir en su perfil en la red social Instagram una fotografía de su hermano agarrándole de la mano. Imagen que ha acompañado del siguiente texto:

“Gracias, GRACIAS, no hay ninguna otra palabra que describa el sentimiento de toda nuestra familia hacia ti. Hoy te has ido, pero tu influencia sobre nosotros en estos 5 años ha sido una obra de Dios. Quisiera agradecerte todas las lecciones continuas que nos has ido dejando. No tengo palabras para describirte como hermano, porque creo que tú eras mucho más que eso, tú viniste aquí para enseñarnos, para demostrarnos lo que en realidad vale la pena. Allá donde estés seguro que es muy cerca de Dios. Quisiera que sepas que no estamos tristes, que no eres causante de tristeza, de lo único que eres causante es de la unión de toda una familia y de mucha más gente que durante casi año y medio ha estado rezando por tu persona. Gracias hermano #santicampeon”.

Nuestro más sentido pésame a toda la familia.