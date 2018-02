Aumenta el consumo de marihuana entre embarazadas estadounidenses

Cuando una mujer quiere quedarse en estado o descubre que está esperando un hijo, lo que hace es cuidarse más que nunca. Sí, deja de lado alimentos que no se recomiendan, hace ejercicio, lleva una dieta sana y equilibrada y rechaza seguir con ciertos hábitos nocivos. Sin embargo, a tenor de los resultados de un estudio parece que no siempre es así. Y es que se ha dado a conocer que en Estados Unidos ha aumentado el consumo de marihuana entre embarazadas.

El estudio

Las médicas californianas Nancy Goler y Kelly Young son las autoras del estudio que ahora nos ocupa y que se ha convertido en viral. Un trabajo el suyo que se ha publicado en la prestigiosa revista científica de la Asociación Nacional Médica (JAMA).

Su objetivo no ha sido otro que conocer cuál es el consumo real de marihuanas que se realiza por parte de las futuras mamás durante la gestación. Y está claro que los resultados obtenidos han dejado a todo el mundo sorprendido y no precisamente para bien. Resultados logrados a partir del estudio de los casos de más de 279.000 féminas que decidieron colaborar en la investigación.

Datos relevantes

Como hemos mencionado en el titular del artículo, la principal conclusión a la que se ha llegado con este proyecto médico es que ha aumentado el número de mujeres que toman la citada droga durante el embarazo. En concreto, se ha podido saber que, en los últimos años, el citado consumo ha pasado en líneas generales del 4 % al 7 %.

No obstante, hay otros resultados que también merecen ser tenidos en cuenta al respecto:

Entre las madres menores de 18 años es donde se encuentra mayor consumo de marihuana. Exactamente han pasado de un porcentaje del 13 % al 22 % en unos siete años, del 2009 al 2016.

es donde se encuentra mayor consumo de marihuana. Exactamente han pasado de un porcentaje del 13 % al en unos siete años, del 2009 al 2016. Las mujeres embarazadas con edades comprendidas entre los 18 años y los 24 años también han incrementado ese hábito nocivo para la salud. Así, el porcentaje ha pasado de ser del 10 % en 2009 a ser del 19 % en 2016.

Unos datos que resultan, cuanto menos, alarmantes. No obstante, las investigadores han querido plantear en cierta medida alguna de las causas que vendrían a explicar esa circunstancia. En concreto, entre las mismas han expuesto que puede estar el hecho de que en varios estados del país se ha legalizado la marihuana con uso recreativo, como si de alcohol o tabaco se tratase. De ahí que consideren que quizás esta circunstancia pueda llevar a pensar a todas esas madres jóvenes que esa droga no es realmente peligrosa. Es decir, que consideren que no pasa nada por fumarla y que no genera ninguna consecuencia adversa en la gestación.

El consumo de marihuana y sus consecuencias en el embarazo

Además de todo lo expuesto, es importante conocer realmente qué consecuencias puede traer consigo el consumo de marihuana durante el embarazo. En concreto, entre las más significativas se encuentran las siguientes:

Puede traer consigo que el bebé venga al mundo con bajo peso . En este sentido podemos destacar que los últimos estudios llevados a cabo establecen que las mujeres que fumen esa droga hacen que se incremente en un 77 % los riesgos de que sus hijos tengan poco peso al nacer.

. En este sentido podemos destacar que los últimos estudios llevados a cabo establecen que las mujeres que fumen esa droga hacen que se incremente en un 77 % los riesgos de que sus hijos tengan poco peso al nacer. De la misma manera, se indica que las gestantes que consuman marihuana aumentan sus posibilidades de tener problemas de anemia tanto durante el embarazo como tras el parto.

tanto durante el embarazo como tras el parto. Se establece, además, que esa sustancia tóxica puede traer consigo problemas en lo que es el desarrollo del embrión . Es más, se establece que también genera que haya más probabilidades de que existan contratiempos en lo que es el desarrollo de las habilidades cognitivas del bebé.

. Es más, se establece que también genera que haya más probabilidades de que existan contratiempos en lo que es el desarrollo de las habilidades cognitivas del bebé. Por supuesto, no se debe olvidar que hay estudios que vienen a indicar que la marihuana incrementa los riesgos de que la mujer consumidora sufra un aborto espontáneo . No obstante, se está investigando a fondo esta cuestión ya que existen trabajos “enfrentados” en ese sentido.

. No obstante, se está investigando a fondo esta cuestión ya que existen trabajos “enfrentados” en ese sentido. Asimismo, se indica que consumir marihuana durante el embarazo trae consigo que se aumenten las posibilidades de que tenga lugar un parto prematuro.

A grandes rasgos, estos son los principales aspectos que hay que destacar acerca del consumo de esa droga durante la gestación.

