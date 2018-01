Eva González habla alto y claro sobre el embarazo

Numerosas son las celebrities que se encuentran ahora esperando un hijo. No obstante, si hay una que ha conseguido despertar un gran interés con el mismo es la presentadora de televisión Eva González. Esta, de 37 años de edad, se encuentra afrontando su primera gestación y no ha dudado estos días en hablar alto y claro sobre el embarazo.

¿Quieres saber lo que ha dicho? Te lo contamos a continuación.

La realidad del embarazo según la presentadora

En un momento donde cada vez más las famosas que se convierten en madres son criticadas por su manera de llevar adelante ese rol, como sería el caso de reciente de María José Suárez, la presentadora de “MasterChef” no se ha “amilanado”. Con esto nos referimos al hecho de que no ha dudado en exponer que no todo es perfecto ni bonito durante la gestación.

Así, en una entrevista concedida a diversos medios de comunicación, no ha dudado en hablar alto y claro de su opinión al respecto. En concreto, ha optado por acabar con los mitos del embarazo. Lo ha hecho exponiendo que “No es tan bonito como lo pintan. Ahí nos engañan. Empiezan engañándote con el tiempo que te dicen que son 9 meses y yo creo que alguna que otra semanita más cae”.

Una postura la suya que seguro que comparten otras mujeres en su misma situación. Y es que, ante todo, Eva, que ha reconocido que ha llevado un buen embarazo, ya nota considerablemente los síntomas del séptimo mes. De ahí que, entre otras cosas, ha afirmado que se siente muy cansada. Por eso, manifiesta que ahora, que se encuentra en plena grabación de la nueva edición del programa, está mucho más agotada.

Eva González, no obstante, está contenta y feliz con su gestación

A pesar de que no ha dudado en manifestar que no todo es bonito durante la gestación, ha afirmado de igual modo que está encantada con convertirse en mamá. En concreto, ha llegado a declarar que es la mejor decisión que ha tomado en su vida.

Y eso no es todo. Así, la sevillana también ha reconocido que uno de los momentos más especiales que ha tenido durante estos meses de embarazo es haber sentido las pataditas de su bebé. Exactamente ha llegado a declarar que al experimentar ese instante ha pensado lo bonito que es y ha sido consciente realmente de que está creciendo una vida en su interior.

Dos meses para ser mamá

Como dice el subtítulo de este apartado, dos meses son los que faltan para que González se convierta en mamá junto a su marido, el torero Cayetano Rivera, de 41 años de edad. Afrontan así un nuevo reto vital: el de criar y educar a ese bebé que viene en camino y que va a ser un niño. Eso sí, por el momento aún no se ha dado a conocer el nombre que han elegido para él.

Y es que como ya ha explicado la presentadora en alguna entrevista, si hubiera sido niña lo tenían realmente claro, pero al ser varón no acaban de ponerse de acuerdo en el idóneo.

¿Cómo se ve como madre?

Recientemente, Eva ha realizado un extenso reportaje para la revista “Elle”, en el que ha posado sin tapujos mostrando su prominente barriguita. De la misma manera, ha aprovechado esa entrevista para dar a conocer otra serie de ideas y de sueños que tiene con respecto a su papel de madre.

En concreto, ha expuesto los siguientes detalles:

Ha reconocido que no desea que su hijo sea torero porque es una vida realmente dura y complicada. Una idea que también es compartida por su marido, que ha llegado a declarar que espera que la saga taurina se acabe en su figura.

porque es una vida realmente dura y complicada. Una idea que también es compartida por su marido, que ha llegado a declarar que espera que la saga taurina se acabe en su figura. De la misma manera, la sevillana ha afirmado que le gustaría ser tan buena madre como la suya . No obstante, considera que esa ha dejado el listón muy alto, por lo que espera ser, al menos, una mamá normal.

. No obstante, considera que esa ha dejado el listón muy alto, por lo que espera ser, al menos, una mamá normal. Por supuesto, tampoco ha dudado en declarar que le abruma un poco el nuevo rol que va a desempeñar en su vida. Y es que es perfectamente consciente de que es una responsabilidad enorme el cuidar y proteger a un hijo .

. Asimismo, en esa entrevista ha expuesto que lo que desea es que la meta de su pequeño sea ser feliz.

¿Qué te parecen las declaraciones de Eva?